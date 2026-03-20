Milei viajó a Hungría para reforzar su perfil internacional

Después de su participación en el Foro Económico del Noroeste (FENOA) en Tucumán, el presidente Javier Milei viajó a Hungría para disertar en la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) y así reforzar su perfil internacional. En Budapest, la capital húngara, el mandatario argentino tendrá encuentros con autoridades locales, incluyendo al primer ministro Viktor Orbán, quien lo invitó especialmente.
El encuentro de la CPAC convoca a dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo, informó Noticias Argentinas.
La agenda de Milei en Hungría
El Presidente llega a Budapest a las 15 (hora argentina) y no tiene reuniones previstas para el resto del día. El sábado 21 comienza la actividad a las 7, al reunirse con el presidente húngaro Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.
Una hora después, Milei se encuentra con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.
A las 12.30, el mandatario argentino interviene en el cierre de la CPAC, donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.
A las 15, Milei recibe el título honorífico Civis Universitatis Honoris Causa otorgado por la Universidad Ludovika, donde también expondrá.
Tras esa participación, Milei regresa a la Argentina estimándose que estará en Buenos Aires el domingo por la mañana.
Fuente: Agencia DIB