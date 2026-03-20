Milei viajó a Hungría para reforzar su perfil internacional

El primer ministro Viktor Orbán vino a Buenos Aires para la asunción presidencial de Javier Milei.

Después de su participación en el Foro Económico del Noroeste (FENOA) en Tucumán, el presidente Javier Milei viajó a Hungría para disertar en la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) y así reforzar su perfil internacional. En Budapest , la capital húngara, el mandatario argentino tendrá encuentros con autoridades locales, incluyendo al primer ministro Viktor Orbán , quien lo invitó especialmente.

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El encuentro de la CPAC convoca a dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo, informó Noticias Argentinas.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán. pic.twitter.com/qVjOPncjQF

El Presidente llega a Budapest a las 15 (hora argentina) y no tiene reuniones previstas para el resto del día. El sábado 21 comienza la actividad a las 7, al reunirse con el presidente húngaro Tamás Sulyok , en el Palacio Sándor.

Una hora después, Milei se encuentra con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

A las 12.30, el mandatario argentino interviene en el cierre de la CPAC, donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

A las 15, Milei recibe el título honorífico Civis Universitatis Honoris Causa otorgado por la Universidad Ludovika, donde también expondrá.

Tras esa participación, Milei regresa a la Argentina estimándose que estará en Buenos Aires el domingo por la mañana.

Fuente: Agencia DIB