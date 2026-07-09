Milei reunió al gabinete después del Te Deum y le adelantó detalles de la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete esta tarde inmediatamente después del Te Deum por el 9 de Julio, en la que puso en el foco de la acción del gobierno las reformas económicas que pretenden hacer avanzar en los próximos meses.

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El encuentro se desarrolló en la Quinta de Olivos y se sumaron el vocero Javier Ravier y el secretario de Comunicación Fabián Fernández al pleno de ministros. También estuvieron los jefes parlamentarios Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala y el asesor Santiago Caputo.

Un punto central en la mesa de trabajo fueron los primeros lineamientos de la reforma de la Carta Central del Banco Nación, adelantada por Milei en una entrevista el martes y que pivotea sobre la idea de restringir al máximo la posibilidad de financiar al Tesoro.

Milei ya había mantenido una reunión con el equipo económico -Luis Caputo, Santiago Bausili y Federico Sturzenegger- al respecto tras el partido entre Argentina y Egipto y ahora desde el gobierno hicieron trascender que adelantaron al resto parte de lo conversado allí.

Según dijo el presidente el proyecto de reforma de la Carta del Banco “está interrelacionado con otras leyes, como la de mercado de capitales, como inocencia fiscal 2” y “todo lo que tiene que ver en materia del mercado de seguros y todas las reglas fiscales”.

Julie Kozack, la vocera del FMI, dijo hace unas horas que el organismo apoya esa reforma porque “reforzaría las salvaguardias institucionales que protegen la independencia de la política monetaria /del organismo (…) y reduciría la vulnerabilidad ante lo que denominamos ‘dominancia fiscal’, situación en la que el BCRA financia al gobierno”.

El apoyo del Fondo se produce luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la visita de la directora del organismo, Kristalina Giorgieva, a Argentina antes de fin de mes.

Algunos detalles

En sus declaraciones, Milei adelantó que la reforma prevé penas de prisión a los políticos que vulneren el equilibrio fiscal por intermedio del financiamiento del Tesoro al Banco Central: “La política monetaria no es el vacío. Obviamente que, se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financia el fisco”.

“Podría ser penado porque es una estafa. De hecho, el Código Penal define la estafa, así que la estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo.

En la última reunión de Milei con legisladores, planteó la necesidad de esta reforma. Se trata de la Ley 24.144, la cual tuvo su última modificación en 2012, bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

El esquema vigente fue establecido en 2012, durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central. Entre las reformas incorporadas entonces se amplió la posibilidad de que la autoridad monetaria financiara al Estado mediante adelantos transitorios.

El artículo 20 de la Carta Orgánica establece que "El BCRA podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12%) de la base monetaria, constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina, en cuentas corrientes o en cuentas especiales".

La normativa también habilita un margen adicional de financiamiento equivalente al 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno "haya obtenido en los últimos doce meses". Ese dinero debe ser reintegrado dentro del año siguiente al desembolso.

Fuente: Agencia DIB.