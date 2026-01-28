Milei en modo "superstar": cantó con Fátima Florez y fue la figura del Derecha Fest en Mar del Plata

El presidente Javier Milei se convirtió en una especie de “showman” en Mar del Plata , tras cantar en el teatro junto a su expareja Fátima Florez y luego aparecer como la gran estrella en la Derecha Fest . El mandatario ya había aparecido en “La Feliz” el lunes por la noche en el “Tour de la Gratitud” , donde se rodeó de militantes libertarios y gente que lo apoya, pero lo de este martes fue eufórico.

Todo comenzó cerca de las 21, cuando el Presidente arribó al Teatro Roxy para asistir a "Fátima Universal" . Allí fue recibido en la vereda por la propia Florez, quien lo esperó caracterizada como uno de sus personajes y se generó un fuerte revuelo entre el público que hacía fila para ingresar.

Milei se ubicó en la platea acompañado por una comitiva reducida pero de alto perfil político: su hermana y secretaria general, Karina Milei , y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello .

El mandatario subió al escenario sobre el final de la función para interpretar, micrófono en mano, el clásico de Los Ratones Paranoicos, "El Rock del Gato" .

El momento cumbre ocurrió ante una sala colmada que celebró con aplausos y teléfonos en alto la faceta rockera del Jefe de Estado.

Horas antes de la función, el mandatario había asistido al ensayo general para probar sonido, lo que había alimentado los rumores de su intervención artística durante la jornada. Tras la prueba, la humorista e imitadora elogió las dotes vocales del economista libertario: "La voz le sonó espectacular", aseguró Florez, quien detalló que la elección del tema fue personal del Presidente por tratarse de "una canción de su repertorio" habitual.

“Se le viene la noche a los zurdos”

Más tarde, en un clima de exaltación libertaria, el presidente Javier Milei participó de la Derecha Fest, donde dio un discurso en el que volvió a criticar a Paolo Rocca, CEO de Techint, defendió las ideas de la libertad económica y coreó canciones contra Cristina Fernández de Kirchner.

El Presidente ingresó al encuentro, que se realizó en el balneario marplatense Horizonte, mientras sonaba “Panic Show” de La Renga y el público lo filmaba con celulares.

Milei afirmó en su discurso que la gente le había dado su apoyo para terminar con el empobrecimiento del país. “Se le está viniendo la noche a los zurdos: la gente dijo basta de empobrecernos”, disparó.

En un tramo de su parlamento, Milei recordó su participación en el Foro Económico de Davos. “Es mucho más importante usar la explosión de Davos para dar la batalla cultural”.

Explicó: “En 2024 fui a alertar que Occidente estaba en peligro; en 2025 que debíamos rechazar los parásitos mentales con las ideas woke; y este año a abrazar las ideas de la libertad”.

“El camino es sinuoso”

El Presidente destacó los beneficios del capitalismo para combatir la pobreza y le apuntó a los empresarios que usan favores del Estado para obtener beneficios. “Vamos a seguir cambiando hasta que seamos uno de los países más libres del mundo”, dijo.

Y redobló la apuesta: "Ustedes saben que el camino es sinuoso, no es rectilíneo uniforme. Y siempre se encuentra una piedra en el camino".

Al aludir a Rocca, Milei no necesitó no nombrar al CEO de Techint para que los militantes libertarios comprendieran que hacía alusión a quien había cuestionado por redes sociales a lo largo del día. "Ese le pone un montón de guita a los periodistas", agregó.

En un encendido discurso, el Presidente afirmó que "la única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio".

Acto seguido, Milei viró su mensaje al empresariado argentino: "Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer e ir a la quiebra".

"Porque en ese caso no son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos", continuó con suma dureza.

“La única prisión debe ser para los chorros, como la señora”

En un momento, Milei interrumpió su discurso para sumarse a las chicanas de la militancia contra Cristina Fernández Kirchner, haciendo gestos explícitos sobre la prisión domiciliaria que la expresidenta cumple desde el año pasado.

El episodio ocurrió cuando el público comenzó a entonar "Cristina tobillera" al ritmo de la canción “It's a Heartache”. Desde el atril, Milei respondió arengando con las manos y dándose golpecitos en el tobillo, en clara referencia al dispositivo de monitoreo electrónico que porta la dirigente peronista.

Milei recalcó: “La única prisión debe ser para los chorros, como la señora. Y para los socios que tiene en el sector privado. Dicho sea de paso, cuando alguien viene a otorgarte una nueva forma de libertad, es sospechosa. Pero la libertad es una sola, la consagrada por el derecho natural”.

Durante el acto, Milei también intentó entonar con el público el cántico "Saquen al pingüino del cajón", aunque se limitó a una estrofa.

“El desafío empieza en la provincia de Buenos Aires”

La conducción de la Derecha Fest estuvo a cargo de los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo.

Entre las personalidades que expusieron antes de Milei, estuvieron el senador bonaerense Guillermo Montenegro; el pastor evangelista Gabriel Ballerini; la dirigente provida Patricia Soprano; el escritor y biógrafo de Milei, Nicolás Márquez; Agustín Laje, intelectual de derecha y director ejecutivo de la Fundación Faro; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el diputado nacional Sebastián Pareja.

“Milei no llegó para administrar lo que estaba roto, llegó para romper lo que nos rompía y eso tiene un mérito enorme porque hay que tener huevos para hacer las transformaciones de verdad que Argentina necesita, y especialmente cuando te tiran de todo”, sostuvo Montenegro.

A pesar de no estar en la lista de oradores, Santilli también subió al escenario. “Gracias por lo que hicieron en octubre. Fue un mimo al alma para mí. Ustedes son los verdaderos ganadores. El de arriba nos hizo ganar la elección. Yo fui un mero intérprete. Los argentinos y los bonaerenses sabían a qué no volver más. Los piquetes, nunca más la inflación que destrozaba los salarios, que no querían volver más a la pobreza, a los delincuentes libres”, dijo.

“El Colo” Santilli agregó: “El triunfo fue un cambio cultural. Tenemos una oportunidad enorme. Milei ha puesto a Argentina en el liderazgo continental y mundial. Volvimos a abrazar las democracias occidentales. Tenemos que conquistar todos los distritos que están en manos del kirchnerismo. Y el desafío empieza en la Provincia de Buenos Aires”.

Fuente: Agencia DIB