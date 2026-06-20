Milei en el acto por el Día de la Bandera: "Belgrano fue el promotor de la libertad política y económica"

El presidente Javier Milei ofrece su discurso en el acto por el Día de la Bandera en Rosario. Captura de video

El presidente Javier Milei manifestó este sábado que el general Manuel Belgrano "fue el promotor de la libertad política y económica” durante el acto por el Día de la Bandera en la ciudad santafesina de Rosario.

"Es un honor para mí estar en este Monumento. Recordamos hoy una de las grandes gestas de la nacionalidad argentina. La creación del símbolo que nos une, representa e identifica como pueblo", afirmó el jefe de Estado durante su discurso.

Cuando llegó al acto, el Presidente saludó con un abrazo a todos sus ministros presentes, incluido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

adorni-milei El presidente Javier Milei y Manuel Adorni en Rosario. La Capital

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