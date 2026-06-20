sábado 20 de junio de 2026
20 de junio de 2026 - 11:34

Milei en el acto por el Día de la Bandera: "Belgrano fue el promotor de la libertad política y económica"

El Presidente recordó al prócer argentino durante su discurso ofrecido en la ciudad santafesina de Rosario.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei ofrece su discurso en el acto por el Día de la Bandera en Rosario.

El presidente Javier Milei ofrece su discurso en el acto por el Día de la Bandera en Rosario.

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El presidente Javier Milei manifestó este sábado que el general Manuel Belgrano "fue el promotor de la libertad política y económica” durante el acto por el Día de la Bandera en la ciudad santafesina de Rosario.

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"Es un honor para mí estar en este Monumento. Recordamos hoy una de las grandes gestas de la nacionalidad argentina. La creación del símbolo que nos une, representa e identifica como pueblo", afirmó el jefe de Estado durante su discurso.

Cuando llegó al acto, el Presidente saludó con un abrazo a todos sus ministros presentes, incluido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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El presidente Javier Milei y Manuel Adorni en Rosario.

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