lunes 20 de abril de 2026
20 de abril de 2026 - 18:17

Mayra Mendoza: "El deporte es salud y encuentro"

En la República de los Niños se realizó el 14° Maratón de la Defensoría, de la que tomó parte la diputada Mayra Mendoza. La jornada tuvo un fin solidario: lo recaudado fue destinado al Hospital de Niños Sor María Ludovica.

Por Agencia DIB
La diputada Mayra Mendoza y Gonzalo Fernández, el ganador, ambos de Quilmes.

La diputada Mayra Mendoza y Gonzalo Fernández, el ganador, ambos de Quilmes.

mayra Alak y ganador rs

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, participó en La Plata del 14° Maratón de la Defensoría, donde puso en valor el rol del deporte como herramienta de salud, integración y acompañamiento social en un contexto económico adverso.

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Un día de solidaridad

La jornada se llevó a cabo en la República de los Niños con el objetivo de colaborar con el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría Sor María Ludovica.

A través de sus redes sociales, Mendoza expresó que “el deporte es salud y es encuentro. En momentos de tanta crueldad institucional y donde, muchas veces, el día a día se hace cuesta arriba, estos espacios son fundamentales: poner el cuerpo en movimiento, junto a familia y amigos, llevando la salud y la solidaridad como BANDERA”.

mayra Alak y ganador rs

En esa línea, sostuvo que “poner el cuerpo en movimiento, junto a familia y amigos, llevando la salud y la solidaridad como bandera”, resulta fundamental en tiempos donde muchas familias atraviesan dificultades económicas producto del ajuste.

Además, la diputada subrayó el valor integral del deporte, no solo en términos físicos sino también como motor social: “El deporte es la verdadera medicina natural y generar comunidad también lo es”.

Por último, Mayra Mendoza destacó la participación de un vecino de Quilmes, Gonzalo Fernández, que se quedó con el primer puesto en la competencia de 10 kilómetros.

Fuente: Agencia DIB

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