Mayra Mendoza: "El deporte es salud y encuentro"

La diputada Mayra Mendoza y Gonzalo Fernández, el ganador, ambos de Quilmes.

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza , participó en La Plata del 14° Maratón de la Defensoría, donde puso en valor el rol del deporte como herramienta de salud, integración y acompañamiento social en un contexto económico adverso.

Proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en la provincia

Mayra Mendoza presidirá el PJ de Quilmes hasta el año 2030

La jornada se llevó a cabo en la República de los Niños con el objetivo de colaborar con el Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría Sor María Ludovica.

A través de sus redes sociales, Mendoza expresó que “el deporte es salud y es encuentro. En momentos de tanta crueldad institucional y donde, muchas veces, el día a día se hace cuesta arriba , estos espacios son fundamentales: poner el cuerpo en movimiento, junto a familia y amigos, llevando la salud y la solidaridad como BANDERA”.

En esa línea, sostuvo que “poner el cuerpo en movimiento, junto a familia y amigos, llevando la salud y la solidaridad como bandera”, resulta fundamental en tiempos donde muchas familias atraviesan dificultades económicas producto del ajuste.

Además, la diputada subrayó el valor integral del deporte, no solo en términos físicos sino también como motor social: “El deporte es la verdadera medicina natural y generar comunidad también lo es”.

Por último, Mayra Mendoza destacó la participación de un vecino de Quilmes, Gonzalo Fernández, que se quedó con el primer puesto en la competencia de 10 kilómetros.

Fuente: Agencia DIB