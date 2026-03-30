lunes 30 de marzo de 2026
30 de marzo de 2026 - 18:34

Mayra Mendoza presidirá el PJ de Quilmes hasta el año 2030

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial Mayra Mendoza asumió su segundo mandato como presidenta del Partido Justicialista de su distrito.

Por Agencia DIB
Mayra Mendoza asumió por segunda vez la presidencia del PJ quilmeño.

Mayra Mendoza asumió por segunda vez la presidencia del PJ quilmeño.

Mayra y Máximo Kirchner recorren la fábrica recuperada de Bernal.

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La celebración del PJ de Quilmes.

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“Casi como si hubiésemos elegido hacer este acto hoy, con la noticia de que una vez más Cristina tenía razón y que tenemos que celebrar la soberanía hidrocarburífera que nos permitió la estatización de YPF. Es realmente un hecho importante para el país, para quienes tuvimos la posibilidad de votar esa ley y sobre todo para los que veo ahí en brazos y en los hombros de los compañeros, para las nuevas generaciones. De eso se trata siempre pensar estratégicamente nuestra Argentina para que las nuevas generaciones puedan vivir mejor de lo que vivimos nosotros”, sostuvo Mayra, quien recorrió la fábrica recuperada.

Mayra y Máximo en fábrica recuperada rs
Mayra y Máximo Kirchner recorren la fábrica recuperada de Bernal.

Mayra y Máximo Kirchner recorren la fábrica recuperada de Bernal.

Máximo Kirchner, presente en Quilmes

En el acto, además de Máximo Kirchner también estuvieron la intendenta interina local, Eva Mieri, funcionarios del Gabinete municipal y concejales de Fuerza Patria.

Mayra afirmó: “Y eso no es por arte de magia, son decisiones políticas que han tomado en este país Perón, Eva Perón, Néstor y Cristina en este tiempo. Decisiones que transforman la vida de nuestros habitantes. Aunque sean momentos muy duros los que estamos viviendo y los que van a venir, no tenemos que perder la esperanza de que una vez más, como nos sacó Néstor Kirchner del infierno, vamos a volver a salir adelante, volver a poner esta Argentina de pie, a la provincia de Buenos Aires en el lugar que corresponde con la fuerza del conurbano, de la conciencia política que tienen barrios como este, como Bernal Oeste, acompañando y apoyando proyectos de trabajo”.

La diputada provincial señaló: “Como presidenta del Partido Justicialista de Quilmes, como una militante a la que circunstancialmente le toca esta responsabilidad les digo que un municipio no se salva solo, una provincia no se salva sola, nadie se salva solo, tenemos que recuperar la idea de proyecto de país, saber que es posible recuperar la Argentina y que se puede frenar a Milei”.

"Con Cristina presa, el peronismo está proscripto"

Y finalizó: “Pero antes hay un compromiso que todos y todas debemos asumir, el de militar para que Cristina esté libre como se merece; es una mujer inocente que está secuestrada por una corte mafiosa. Con Cristina presa, el peronismo está proscripto. La vamos a liberar militando con fuerza, organización y coraje, y así recuperar la dignidad y la felicidad de todo el pueblo argentino”.

El acto de asunción de Mayra Mendoza se desarrolló en la Cooperativa Eitec, una fábrica recuperada por sus trabajadores en el año 2020 que habría quebrado meses antes durante el gobierno de Mauricio Macri. Sus casi 90 trabajadores y/o asociados continuaron con la producción, dedicada a la fabricación de distintos elementos relacionados a la distribución de gas domiciliario-industrial.

En el lugar también tiene su sede la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados Recuperando Sueños que recientemente ha obtenido el reconocimiento de su personería jurídica y realiza un importante trabajo social gracias a su vinculación con el Municipio de Quilmes.

Quilmes pj asunción Mayra
La celebración del PJ de Quilmes.

La celebración del PJ de Quilmes.

Máximo: "Hoy Quilmes tiene el ejemplo de lo que es una gran intendenta"

Por su parte, Máximo Kirchner destacó el compromiso de Mayra Mendoza y Eva Mieri con el municipio y su gente. “no hay dirigentes perfectos, no hay intendentas ni intendentes perfectos, pero si están los que trabajan, si están los que gestionan, si están las que le ponen unas ganas terribles para salir adelante”.

El diputado nacional además le pidió a los presentes que nunca bajen la vara a la hora de ir a votar. “Hoy Quilmes tiene un ejemplo de lo que es una gran intendenta, de lo que es una persona que quiere su pueblo, que no esconde su procedencia, que es bien quilmeña, bien del conurbano, peronista, kirchnerista, cristinista, quilmeña, todo junto, y asume su identidad".

Sobre el fallo a favor de YPF, Máximo Kirchner señaló que esas decisiones políticas fueron en parte el motivo de la persecución en contra de la expresidenta de la Nación. “Por eso tienen secuestrada y encerrada a Cristina. Defender a la gente significa ganarse el amor de tu pueblo, pero también te ganás el odio de aquellos que siempre los quieren mantener a raya con migajas y sin levantar la voz”.

"Tenemos que volver a ser los dueños de nuestro destino"

Kirchner se preguntó que “¿cómo puede ser que en el país de Vaca Muerta, en el país de los 5 mil millones de dólares de superávit energético paguemos el litro de nafta como si fuera un país que no tiene petróleo, o el gas como si fuera un país que no tiene gas. ¿Cómo puede ser que en el país, como muchos dicen, de las vacas, la gente coma cada vez menos carne o tome cada vez menos leche? ¡Eso no puede pasar, tenemos que volver a ser los dueños y dueñas de nuestro país, de nuestro destino!”.

“No vamos a parar hasta que esta empresa en la que hoy estamos vuelva a tener 400, 500 trabajadores, hasta que los pibes y pibas puedan volver a soñar un futuro diferente. ¡Esa es la Argentina que queremos, respeto para nuestros jubilados y jubiladas, respeto para la Patria. Si nos dan la fuerza, lo vamos a hacer”.

Fuente Agencia DIB

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