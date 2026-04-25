Máximo Kirchner en Santa Fe: "Cristina está presa y muchos miran para otro lado"

Máximo Kirchner encabezó un acto en Santa Fe con un discurso centrado en la situación económica, el rol del Estado y la necesidad de articular una respuesta política frente al Gobierno de Javier Milei . Además, explicó el proyecto del Fondo Federal de la Soja , recordó a su padre Néstor Kirchner a 23 años de ser elegido presidente y a su madre Cristina Fernández de Kirchner y su “injusta prisión” : “La metió presa el Presidente y muchos miran hacia otro lado” . En el teatro Batalla Puerto Quebracho de Puerto General San Martín, , el diputado nacional planteó que “me interesa que nuestro país vuelva a ponerse en la senda del desarrollo y del crecimiento de la producción” , y llamó a construir una alternativa que priorice el trabajo y el valor agregado.

Durante su intervención, Kirchner cuestionó el rumbo económico actual y adjudicó al peronismo varios de los logros que exhibe el Gobierno actual. “Cuando uno mira la realidad económica de este Gobierno, poco tiene que ver la actividad del presidente Milei con el superávit energético que hay en el país. Eso fue el peronismo ”, sostuvo, al tiempo que reivindicó la recuperación de YPF y el desarrollo de Vaca Muerta como políticas clave.

El diputado también hizo hincapié en la necesidad de una respuesta social coordinada ante lo que definió como “agresiones” del oficialismo. “No sólo los universitarios marchen por la universidad, no sólo los trabajadores marchen por la reforma laboral, sino que todos marchemos solidariamente cada vez que un sector es agredido . Tenemos que saber responder colectivamente ”, afirmó, al advertir que la fragmentación social debilita la resistencia.

Fondo Federal de la Soja

En materia económica, Máximo propuso reabrir el debate sobre un esquema de distribución de recursos vinculado a la producción agropecuaria. En ese marco, planteó la creación de un nuevo Fondo Federal de la Soja: “Hoy el Gobierno central se queda con 27 puntos de retenciones y nada llega a las provincias donde se produce”.

Reclamó que parte de esos ingresos vuelvan a los distritos para financiar obras e infraestructura. “¿Puede ser que con tanto gobernador hablando de federalismo no tengamos un proyecto para que esas retenciones vuelvan a las provincias?”, agregó.

El legislador también alertó sobre el nivel de endeudamiento externo y sus consecuencias. “La situación que tiene nuestro país es realmente grave. Es grave el frente externo en materia de vencimientos de deuda, diría inabordable”, señaló, y recordó el préstamo tomado en 2018. “Estamos hablando de 70 mil millones de dólares en ocho años. ¿Dónde está? ¿Dónde están las escuelas, los caminos?”, cuestionó. En esa línea, sostuvo que “cada dólar que se lleva al Fondo Monetario Internacional es un pupitre menos en una escuela argentina”.

En otro tramo, apuntó contra el impacto social de las medidas oficiales y describió un deterioro en las condiciones de vida. “Están rompiendo la capacidad de crédito de las familias argentinas, que están endeudadas hasta la coronilla para poder comprar comida”, afirmó. También criticó recortes recientes: “Están sacando más de 60 mil millones de pesos por mes que iban a comercios de proximidad. ¿Tanta crueldad puede haber?”.

“Un personaje inusual”

Kirchner cuestionó además la figura del presidente Milei, a quien definió como “un personaje inusual y bastante extraño”, y puso en duda algunas de sus declaraciones públicas. “Ser presidente de la Argentina es un honor. ¿Cómo puede ser que alguien diga que si esto no sale bien se va a su casa? Si querés ser presidente, te tenés que quedar hasta el final y laburar”, remarcó.

En relación con las políticas productivas, defendió la necesidad de generar valor agregado en el país. “Me interesa que nuestro país vuelva a ponerse en la senda del desarrollo y del crecimiento de la producción, de que podamos generar valor agregado a lo que nuestra tierra nos da, que ese litio no se vaya a granel para afuera y nos quede aunque sea una parte de acá. Y si no podemos hacer baterías, por lo menos hacer la celda para que más argentinos y argentinas tengan un laburo digno”, sostuvo.

También se refirió a iniciativas legislativas impulsadas por su espacio, entre ellas un fondo para abaratar combustibles. “Presentamos un proyecto para que la nafta sea más barata para los trabajadores y cuentapropistas”, explicó, y advirtió sobre el impacto de las exportaciones en los precios internos: “Cuando se retiran 80 millones de kilos de carne del mercado, ¿quién pensó que no iba a subir el precio?”.

Néstor y Cristina

En el plano político, evocó la figura de Néstor Kirchner al cumplirse 23 años de su elección como presidente. “Uno se encuentra en todos lados con el recuerdo que ha dejado, la impronta, el laburo”, expresó, y recordó el contexto en que asumió: “Teníamos esa sensación de que no podíamos salir adelante. Sin embargo, la decisión de un presidente de poner en valor el esfuerzo de su gente, día tras día, fue consolidando una salida escalón por escalón, como decía él, del infierno al purgatorio, y así poder construyendo entre todas y todos una nueva confianza entre nosotros y también en nosotros mismos”.

Asimismo, denunció lo que calificó como una “injusta prisión” de Cristina Fernández de Kirchner. “Si hay alguien en la Argentina, entre los dirigentes y las dirigentes que hay, que ha hecho todo para que el peronismo se mantuviera unido, es la única dirigente que han metido presa hoy, como es la compañera Cristina”, insistió.

“Nosotros siempre acá dentro del peronismo hemos venido a poner lo mejor que teníamos y en el caso nuestro hemos puesto un presidente como Néstor que se dejó la vida y una compañera como Cristina a la que no le doblaron el brazo jamás. Esto que quede claro para que no haya ningún tipo de dudas”, sostuvo su hijo Máximo Kirchner.

Mientras tanto, sobre el presente del movimiento, llamó a fortalecer la organización y la militancia. “Cuando escucho algunos compañeros que se llaman peronistas ignorar la situación de quien fuera dos veces presidente, vicepresidenta de la Argentina, mi reflexión es que por esos compañeros Perón nunca hubiera vuelto a la Argentina y quizás nunca hubiera salido de la isla Martín García. El peronismo no es eso: el peronismo cuida a sus conducciones, el peronismo cuida a los trabajadores y trabajadores y no da quorum para una reforma laboral”, insistió.

“Cristina está presa y muchos miran hacia otro lado”

Hacia el final de su parlamento, Máximo Kirchner fue contundente: “La mejor forma de agradecer a los compañeros que han hecho todo para que su pueblo viva mejor, es ponerse a recorrer, a militar, a convencer en nuestros lugares de trabajo, a ser los mejores estudiantes, los mejores docentes. Y que quede claro para algún distraído o distraída que siempre estamos para sumar, con la instrucción que tenemos de nuestra compañera, de nuestra con-duc-ción, porque nosotros sí tenemos conducción y se llama Cristina Fernández de Kirchner”.

“¿Cómo puede ser que un presidente diga que metió presa a la presidenta del principal partido de oposición y muchos miren para otro lado, y estén discutiendo a ver quién es la conducción? Recuerden ese discurso de Cristina en la puerta del Partido Justicialista, cuando dice ‘a mí me van a meter presa, pero las jubilaciones no van a subir, me van a meter presa, pero los salarios tampoco van a subir, me van a meter presa y lo que van a subir es el gas, la luz, las tarifas, los precios’. ¿Ustedes se imaginan esta realidad económica con una Cristina ayudando y caminando el país a lo largo y ancho y convocando a los argentinos de Argentina?. El enorme dolor de cabeza que sería para aquellos que se quieren quedar con Argentina”, cerró el diputado nacional.

Presentes

Entre los dirigentes políticos presentes en el acto se destacaron los diputados nacionales Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, junto al senador provincial Armando Traferri.

También participaron referentes provinciales como Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto, Erica Bonfatti, Marilyn Sacnun y Alejandro Ramos.

Por parte de las autoridades partidarias del PJ Provincial estuvieron presentes su presidente, Guillermo Cornaglia, y la vicepresidenta María Luz Rioja, quienes acompañaron la actividad junto a intendentes y presidentes comunales de distintos puntos de la provincia.

Entre ellos se encontraban Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín; Gonzalo Goyechea, de María Teresa; Martín Calori, de Oliveros; Federico Martello, de Andino; Daniel Cinalli, de Capitán Bermúdez; y María Laura Mozzi, de Mugueta.

Fuente: Agencia DIB