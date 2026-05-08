viernes 08 de mayo de 2026
8 de mayo de 2026 - 09:08

Máximo Kirchner es sometido a una intervención quirúrgica programada

El propio diputado lo confirmó a través de sus redes. Según se informó, se trata de un procedimiento que no compromete su salud. Será en La Plata.

Por Agencia DIB
Máximo Kirchner, diputado nacional.&nbsp;

Máximo Kirchner, diputado nacional. 

Archivo DIB.

Máximo Kirchner es sometido este viernes a una cirugía programada que había postergado durante semanas, según anunció el diputado a través de sus redes sociales. Allí buscó llevar tranquilidad a los militantes y aprovechó para criticar a la Justicia por la situación de su madre, Cristina Fernández.

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El legislador publicó un mensaje desde el centro médico donde nació, sin precisar el nombre de la institución, en el que confirmó que la intervención estaba prevista desde hacía tiempo. Sin embargo, agencia DIB confirmó de fuentes cercanas que es el Hospital Italiano de La Plata. “El lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, escribió el legislador.

En el mensaje, Kirchner comentó que uno de los cirujanos a cargo de la operación es hincha de Estudiantes de La Plata y le aseguró que podría ver el partido del domingo desde su casa. “Está confiado en que nos ganan”, añadió.

El diputado, además, explicó que su madre, la expresidenta no estará presente durante la cirugía, pese a que ella había manifestado su intención de acompañarlo. Indicó que le sugirió especialmente que no asistiera para evitar que tuviera que solicitar permisos a las autoridades del Poder Judicial argentino que la mantienen bajo arresto domiciliario.

“No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, afirmó en el posteo, al tiempo que cuestionó las condiciones de su detención: “A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”, añadió.

Fuente: Agencia DIB

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