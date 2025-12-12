Máximo Kirchner acelera la definición por la conducción del PJ, tras un pedido del kicillofismo

El actual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner convocó a una reunión del PJ bonaerense en la que e l tema central será la renovación de las autoridades del partido, que él preside en la actualidad, en medio de una disputa con el kicillofismo que ya se trasladó a ese escenario.

El encuentro está convocado para el viernes próximo en Los Polvorines, en Malvinas Argentinas, distrito que gobierna Leonardo Nardini, cercano al kirchnerismo.

Kirchner había deslizado que buscaría seguir al frente del partido, e incluso algunas voces hablaban de un pacto con el kicillofismo para permitir que eso ocurra. Pero la convocatoria comenzó a demorarse y desde el Movimiento Derecho al Futuro el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson. hizo un pedido público para avanzar, que fue respaldado por la vicegobernadora Verónica Magario.

Nombres en danza para el PJ En ese marco, salió la convocatoria de la presidencia, para unas elecciones internas (si es que no hay acuerdo de unidad) que podrían fijarse para mediados de febrero o principios de marzo, estimaron fuentes partidarias ante una consulta de DIB.

Además de nombre de Kirchner, el las últimas semanas comenzó a correr el de la propia Magario, como opción kicillofista para el cargo. Y hay intendentes que en ciertas circunstancias podría postularse, como Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Federico Achával, de Pilar.

