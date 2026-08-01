Reunión en La Rioja: Kicillof evitó una foto incómoda y Máximo aprovechó para apuntarle

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, consiguió que varios referentes del peronismo concurrieran a su provincia para participar de un homenaje por el 50 aniversario del obispo Enrique Angelelli, pero no logró la foto de unidad que buscaba: mientras Máximo Kirchner se hizo presente, Axel Kicillof pegó el falta igual que Sergio Massa, aunque ambos enviaron representantes.

Quintela, que no tiene chances de reelegir, viene elevando su perfil político nacional, y en ese marco buscó generar un escenario de acercamiento entre el cristinismo y el kicillofismo en una semana caliente en ese frente, por la presentación de un recurso judicial ante la ONU por parte de Cristina Fernández de Kirchner para intentar competir en las elección es del año próximo, según explicitó su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

Pero la foto de acercamiento no existió: Kicillof no participó del evento, sino que envió en su representación a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Tampoco lo hizo Massa, aunque en su caso hay un matiz: es el líder del Frente Renovador y esta era una reunión del peronismo. De todos modos, estuvieron presentes la diputada Cecilina Moreau, que le responde directamente y Diego Giuliano, el presidente su partido.

La foto de Kirchner con Quintela tiene un trasfondo: el gobernador había enfrentado a Cristina Kirchner cuando ella decidió competir por la presidencia del PJ nacional y eso los distanció. Después, hubo un encuentro cuando Cristina quedó presa -en prisión domiciliaria- y ahora mantienen una relación, más allá de que en la interna del peronismo el gobernador aparece cercano a Kicillof.

Máximo Kirchner usó esos antecedentes para disparar un dardo envenenado contra el gobernador bonaerense, sin nombrarlo. “Voy a contar una infidencia”, dijo: “Estoy con un compañero que iba a competir por la conducción del PJ nacional. Fue a discutir cuando Cristina estaba libre. Pero cuando la metieron presa fue de los primeros en ir a visitarla, eso es de buena persona y de buen peronista. Esas son las cosas que nos terminan uniendo”.

En el Movimiento Derecho al Futuro había resquemores sobre la estrategia detrás de la reunión y no quisieron aparecen en una foto que pudiese ser leída con la previa de definiciones electorales que por ahora parecen estar lejos. Alvarez Rodríguez se ciñó a ese libreto: “es un momento de construcción política, no de candidaturas.

El homenaje a Angelelli

El homenaje a Angelelli se consumará este sábado, a 50 años de su asesinato el 4 de agosto, a manos de la última dictadura. Designado obispo de La Rioja por Pablo VI en 1968, Angelelli había desarrollado una pastoral vinculada con los trabajadores, los pequeños productores y las comunidades rurales.

Inspirado en las transformaciones impulsadas por el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, promovió cooperativas, alentó la organización popular y convirtió la defensa de los sectores más vulnerables en el eje de su tarea pastoral. Ese compromiso lo enfrentó con los sectores que impulsaron el golpe de Estado y terminó convirtiéndolo en uno de los blancos del terrorismo de Estado.

Semanas después de los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, dos de sus colaboradores más cercanos, Angelelli fue asesinado cuando regresaba de celebrar sus exequias. Durante años, el crimen fue presentado oficialmente como un accidente de tránsito, hasta que la Justicia determinó que se trató de un homicidio cometido en el marco del plan represivo y condenó a sus responsables.

Fuente: Agencia DIB.