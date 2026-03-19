Mauricio Macri relanzó el Pro para competir en 2027: "Somos el próximo paso"

Mauricio Macri encabezó una cumbre del Consejo Nacional del Pro en Parque Norte , CABA, que reunió a alrededor de 3.000 personas, entre asistentes y referentes del partido. Allí, el expresidente reivindicó el rol de su fuerza como “motor del cambio” en Argentina, y la presentó como el “próximo paso” en la vida política del país: “No venimos a cuestionar el rumbo, sino a completarlo” .

“Vinimos a cambiar la política para transformar, y en todos los lugares donde gobernamos los argentinos viven mejor” , destacó el ex jefe de Estado, al repasar el camino recorrido por el partido durante estas dos décadas. “ El cambio empezó en 2015 de la mano del Pro y de los millones de personas que se animaron a apoyarnos”, recordó.

Macri destacó que, tras la interrupción de ese proceso en 2019, en 2023 “los argentinos hicieron algo que pocos pueblos tienen el coraje de hacer: eligieron terminar con décadas de populismo y decadencia ”.

Además, destacó el esfuerzo de la sociedad: “Hablo de esos argentinos que aguantaron y aguantan el costo del cambio, como los precios que suben, los servicios más caros, la plata que no alcanza. Ellos son la única razón por la cual todos nosotros hoy estamos acá”.

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Diferencias y apoyo

Macri reconoció que existen diferencias con el Gobierno nacional, pero insistió en que la prioridad es el proceso de cambio. “¿Coincidimos en todo con este gobierno? No. Claro que no. Tenemos diferencias y las hemos expresado, y las vamos a expresar cada vez que haga falta. Pero nuestra prioridad fue y va a ser el cambio”, subrayó.

“El Pro no viene a reemplazar el rumbo, viene a completarlo. No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país”, afirmó Macri. Y agregó: “No vamos a darle ninguna excusa al populismo para volver. Eso no va a pasar nunca”, porque “sabemos que el kirchnerismo no está muerto, sabemos que el populismo no desapareció y si intentan volver, cuando lo intenten, el Pro va a estar ahí para impedirlo, como siempre estuvo”.

De todos modos, admitió que “el tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023. Hoy la pregunta es cómo hacer que el cambio dure más allá de un Gobierno”.

En ese sentido, planteó que el proceso no puede depender de una sola fuerza. “Lo que hace fuerte al cambio es que múltiples espacios, con el mismo rumbo y cada uno con su identidad, puedan decir lo que crean, aunque incomode”, sostuvo. Y definió: “Lealtad es apoyar lo que está bien y señalar lo que está mal”.

“Apoyamos a un gobierno sin ser gobierno”

El expresidente señaló: “En estos años hicimos algo casi inédito, que nunca pasa en la política argentina: apoyar a un gobierno sin ser gobierno y sin pedir nada a cambio”. Reiteró que el objetivo fue “sacar al kirchnerismo del poder y a la Argentina de la decadencia”.

Luego reconoció los avances logrados: “El equilibrio fiscal es un logro histórico, la estabilización era indispensable”. Pero aclaró: “Hay una diferencia enorme entre estabilizar y construir, entre parar la caída y empezar a subir, entre el primer paso y el próximo paso”.

“Cuando uno construye una casa, el primer paso es demoler lo que estaba mal. Pero si la obra se detiene ahí, no tenés una casa nueva, tenés un terreno vacío. Y los argentinos necesitan una casa”, ejemplificó.

Progreso “real”

“El próximo paso es convertir la estabilidad en progreso real. Y eso no se va a hacer solo. Eso requiere inversión, requiere infraestructura, requiere un Estado pequeño y barato, pero que funcione”, detalló Macri, al delinear la nueva etapa que visualiza para el país.

El fundador del Pro planteó como meta que “la familia que llega a fin de mes empiece a sentir que su vida mejora, no solo que dejó de empeorar”. Enfatizó que el objetivo “no es una descalificación al Gobierno, sino una agenda de trabajo: lo que hacemos en las ciudades y provincias donde gobernamos, las rutas que llegan al campo, los hospitales que funcionan en el interior, las escuelas que le dan futuro a los chicos”.

Hay equipo

Macri remarcó el valor del equipo formado dentro del partido: “Con estos intendentes, estos gobernadores, estos legisladores llevamos años resolviendo problemas concretos”. También reconoció la presencia de figuras que provienen del Pro en el actual gabinete nacional: “Fíjense que seis de los nueve ministros del gabinete trabajaron o fueron candidatos con nosotros”.

“El éxito del cambio abre una nueva etapa”, sostuvo Macri. Y afirmó: “Cuando el equilibrio macro esté consolidado, lo que sigue es el próximo paso, el paso de la construcción. Y nosotros siempre fuimos mejores constructores que destructores”.

Y defendió una postura de oposición constructiva: “Lealtad no es a un gobierno, es al cambio que se prometió, es a los argentinos que apostaron a ese cambio. Nosotros vamos a seguir siendo protagonistas del cambio”.

“Protagonistas del futuro”

La consigna del encuentro, en línea con las palabras de Macri, fue “Protagonistas del futuro”. Como eje ordenador se utilizaron las siglas de Pro: “Principios”, “Realidad”, “Oportunidades”, que fueron los nombres de los tres paneles del evento.

El macrismo eligió un streaming para mostrar el evento en redes. El canal fue conducido por Ignacio Albor, concejal de Vicente López, y Julieta Altieri, presidenta de la juventud del Pro en CABA.

“Nace algo nuevo”

“Hoy nace algo nuevo”, dictaminó Fernando de Andreis, secretario General del partido. “Los quiero invitar a esta nueva etapa. estamos preparados para relevar”, sumó la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

El primero en subir al escenario y abrir la ronda de expositores fue Jorge Macri. “Es muy valioso volver a reunirnos”, celebró el jefe de Gobierno porteño. “Queremos decirle a la Argentina que estamos de pie, que estamos vivos, que existimos y tenemos muchas ganas de contar todo lo que tenemos para hacer”, agregó.

“Nos estamos preparando para competir”

Mientras que María Eugenia Vidal lo dijo sin rodeos: “Acá nos estamos preparando para competir en todo el país en 2027”. La exgobernadora bonaerense aprovechó el escenario para enviar un mensaje al electorado cooptado por La Libertad Avanza (LLA): “Acá estamos los que peleamos contra el kirchnerismo en los peores momentos, cuando tenía todo el poder. Somos los garantes de que no vuelvan. Acá estamos los que no solo vinimos a confrontar con un modelo: vinimos a construir un país moderno”.

En tanto, el jefe de bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, apuntó al cambio como materia fundamental del partido. “Sin el Pro no había cambio posible en la Argentina”, dictaminó. “Si hoy hay estabilidad económica, es gracias al Pro. Si hoy pueden poner plata en la minería, es gracias al Pro. Si se bajan los impuestos es gracias al Pro. Si hubo modificaciones laborales es gracias al Pro”, señaló.

“Si hacemos esto sin plata, con más recursos no nos para nadie”

Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), también asistieron al encuentro, pero con reparos. De hecho, al tomar la palabra, Torres puso el foco en la gestión y solo al final dio la nota política: “No tengamos miedo de dar las discusiones que hay que dar. Cuando un espacio político pierde la autenticidad, está condenado al fracaso. Pro tiene mucho para decir en este momento y en el 2027”.

Mientras que Frigerio aclaró que Pro quiere que al que le toque gobernar la Argentina le vaya bien “sobre todo si apunta al mismo norte que nosotros”. “Tenemos que hacer primar el sentido común: la gente está cansada de diagnósticos, quiere soluciones”, evaluó. Y cerró: “Si tenemos esta capacidad de gestionar sin plata, con más recursos nadie nos va a parar”.

Fuente: Agencia DIB