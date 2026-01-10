Marcela Feudale atribuyó a "dos israelíes" los indendios en la Patagonia y Milei salió a cruzarla

El presidente Javier Milei y la locutora e historiadora Marcela Feudale quedaron envueltos en una polémica luego de que ella acusara a “dos israelíes” de estar detrás de los incendios que ya arrasaron más de 3.500 hectáreas en la Patagonia , por lo que el mandatario la consideró parte de “la Argentina oscura”.

La intervención de Feudale, que dijo tener fuentes que le indicaron que el fuego fue causado por los israelíes se da en el marco de la circulación de denuncias en las redes sociales que hablan de la presencia de soldados israelíes en el sur argentino, disfrazados de turistas y haciendo supuestas tareas de inteligencia.

Se trata de un tipo de versiones que llevan varios años difundiéndose, a las que este verano se añadió el supuesto hallazgo de granadas de origen militar israelí que serían parte de un operativo para potenciar el fuego. Nunca, hasta ahora, la justicia encontró evidencia de nada de eso.

De hecho, algunos especialistas vinculan este tipo de aseveraciones con el llamado “Plan Andinia” , un supuesto complot sionista para quedarse con la Patagonia argentina como un destino alternativo donde fundar el Estado de Israel. El plan fue difundido por la policía federal con fines antisemitas, como demostraron Horacio Lutzkin y Miriam Lewin en una investigación periodística.

El cruce de Milei a Feudale

Con esos antecedentes, Milei salió a cruzar a Feudale en las redes: no solo la vinculó con “el lado oscuro de la Argentina”, sino que compartió un mensaje del titular de la DAIA, Mauro Berenstein, quien aseguró que “señalar sin pruebas a 'dos israelíes' como responsables de incendios es irresponsable y peligroso. Genera estigmas, refuerza una narrativa antijudía y odio. Los medios tienen una enorme responsabilidad: la mentira no es opinión".

Feudale, en tanto, negó que su comentario haya tenido intenciones discriminadoras hacia la comunidad judía, en una respuesta al periodista Eduardo Feinmann, que también la cuestionó por este tema.

“Yo discriminar Feinmann? Sabés perfectamente que no. No anida en mí, ánimo discriminatorio alguno. Pero en fin, en tiempos confusos más vale hacerlo pasar por tal. Si la fuente que me informo es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno. Por lo que si se comprendió otra cosa, solo resta pedir disculpas. Cosa que no me molesta en absoluto ”, escribió Feudale.

