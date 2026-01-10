sábado 10 de enero de 2026
10 de enero de 2026 - 18:03

Marcela Feudale atribuyó a "dos israelíes" los indendios en la Patagonia y Milei salió a cruzarla

La conductora Marcela Feudale, también historiadora, se hizo eco de una versión pero no dio pruebas. Milei la acusió de ser parte de "la Argentina oscura".

Milei y Feudale, con puntos de vista enfrentados.&nbsp;

Milei y Feudale, con puntos de vista enfrentados. 

El presidente Javier Milei y la locutora e historiadora Marcela Feudale quedaron envueltos en una polémica luego de que ella acusara a “dos israelíes” de estar detrás de los incendios que ya arrasaron más de 3.500 hectáreas en la Patagonia, por lo que el mandatario la consideró parte de “la Argentina oscura”.

Más noticias
Una cola de desaocupados que buscan empleo. 

El gobierno le puso tope a la prestación por desempleo de Anses y quedó abajo de la línea de indigencia
Eugenia Rolón con Iñaki La Pepona Gutiérrez.  video

Provincia sancionó a Eugenia Rolón, la infuencer libertaria que se estrelló conduciendo borracha y sin carnet

La intervención de Feudale, que dijo tener fuentes que le indicaron que el fuego fue causado por los israelíes se da en el marco de la circulación de denuncias en las redes sociales que hablan de la presencia de soldados israelíes en el sur argentino, disfrazados de turistas y haciendo supuestas tareas de inteligencia.

Se trata de un tipo de versiones que llevan varios años difundiéndose, a las que este verano se añadió el supuesto hallazgo de granadas de origen militar israelí que serían parte de un operativo para potenciar el fuego. Nunca, hasta ahora, la justicia encontró evidencia de nada de eso.

De hecho, algunos especialistas vinculan este tipo de aseveraciones con el llamado “Plan Andinia”, un supuesto complot sionista para quedarse con la Patagonia argentina como un destino alternativo donde fundar el Estado de Israel. El plan fue difundido por la policía federal con fines antisemitas, como demostraron Horacio Lutzkin y Miriam Lewin en una investigación periodística.

El cruce de Milei a Feudale

Con esos antecedentes, Milei salió a cruzar a Feudale en las redes: no solo la vinculó con “el lado oscuro de la Argentina”, sino que compartió un mensaje del titular de la DAIA, Mauro Berenstein, quien aseguró que “señalar sin pruebas a 'dos israelíes' como responsables de incendios es irresponsable y peligroso. Genera estigmas, refuerza una narrativa antijudía y odio. Los medios tienen una enorme responsabilidad: la mentira no es opinión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2009984439552815600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009984439552815600%7Ctwgr%5E58d9868be550dd8ae96a12148f8d943c523e7c32%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fmarcela-feudale-dijo-incendios-chubut-provocados-israelies-milei-cruzo-lado-oscuro-argentina_0_NGg1uVgr0Y.html&partner=&hide_thread=false

Feudale, en tanto, negó que su comentario haya tenido intenciones discriminadoras hacia la comunidad judía, en una respuesta al periodista Eduardo Feinmann, que también la cuestionó por este tema.

“Yo discriminar Feinmann? Sabés perfectamente que no. No anida en mí, ánimo discriminatorio alguno. Pero en fin, en tiempos confusos más vale hacerlo pasar por tal. Si la fuente que me informo es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno. Por lo que si se comprendió otra cosa, solo resta pedir disculpas. Cosa que no me molesta en absoluto ”, escribió Feudale.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SoyFeudaleM/status/2009813441440059444?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009982677055651856%7Ctwgr%5E11efb9432984071f5b4275471abfb9678fee4dc8%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fmarcela-feudale-dijo-incendios-chubut-provocados-israelies-milei-cruzo-lado-oscuro-argentina_0_NGg1uVgr0Y.html&partner=&hide_thread=false

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

El gobierno le puso tope a la prestación por desempleo de Anses y quedó abajo de la línea de indigencia

Provincia sancionó a Eugenia Rolón, la infuencer libertaria que se estrelló conduciendo borracha y sin carnet

El Gobierno subastará un terreno premium frente al mar en Pinamar

Las desventuras de la novia del TikToker de Milei en la Costa: borracha, estrelló su auto contra un poste

Bianco dijo que el accionar de EE.UU. es "una aberración" y criticó el "alineamiento incondicional" de Milei

Milei afirmó que "debería asumir ya mismo González Urrutia" en Venezuela

Milei armará un bloque regional de centroderecha para "abrazar las ideas de la libertad"

Milei reprimió casi la mitad de las manifestaciones del 2025, según la Comisión Provincial por la Memoria

La privatización de hospitales suma rechazos: ahora se expresó el Consejo de Salud

Los judiciales se sumaron a la seguidilla de reclamos gremiales para que Kicillof reabra la discusión salarial

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una cola de desaocupados que buscan empleo. 

El gobierno le puso tope a la prestación por desempleo de Anses y quedó abajo de la línea de indigencia

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Milei y Feudale, con puntos de vista enfrentados. 

Marcela Feudale atribuyó a "dos israelíes" los indendios en la Patagonia y Milei salió a cruzarla