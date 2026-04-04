domingo 05 de abril de 2026
4 de abril de 2026 - 12:30

Los libertarios insisten con la BUP en Provincia y critican a otros opositores por "oportunistas"

Volvieron a presentar un proyecto para que el año que viene se use la boleta única papel en la elección de los cargos provinciales el año que viene.

Por Agencia DIB
El presidente de LLA en Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.&nbsp;

El presidente de LLA en Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. 

La Libertad Avanza volvió a presentar en la Legislatura un proyecto para avanzar con la utilización de la Boleta Única Papel (BUP) para la elección de categorías provinciales a partir de los comicios del año próximo, al tiempo que reivindicaron su primacía política en este tema y lanzaron un mensaje a otros sectores de la oposición.

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LLA había presentado en proyecto de BUP en 2024, pero nunca se trató. Por eso, volvió a presentar una iniciativa idéntica, que implica que gobernador, legisladores, intendentes y concejales con ese instrumento, hace unos días, con el objetivo de intentar avanzar antes de fin de año.

Hasta ahora, la iniciativa había sido loqueada por el kirchnerismo. Pero ahora, desde el espacio libertario apuntaron contra los sectores políticos que ahora “pretenden colgarse” de la iniciativa, de acuerdo a lo que se informó esta mañana en un comunicado oficial.

El presidente de LLA PBA Sebastián Pareja sostuvo en ese sentido que “hay sectores de la política bonaerense que pasaron décadas mirando para otro lado frente a un sistema electoral agotado, y ahora pretenden colgarse de una reforma que ya tiene autor, impulso legislativo y éxito comprobado”.

"Promovida por LLA"

El jefe libertario no identificó a esos sectores, pero en los últimos días el radicalismo propuesta propia de BPU. “La boleta única fue promovida y defendida por La Libertad Avanza cuando otros especulaban o directamente eran funcionales al statu quo. Subirse ahora a esa agenda es querer reciclarse políticamente”, agregó en ese sentido el jefe libertario.

En esa misma línea, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense Juan Osaba (LLA) afirmó que “modernizar el proceso electoral y limitar las prácticas oscuras del clientelismo político es importante y es el objetivo de La Libertad Avanza. Tiene que ser tomado en serio, no como en algunos sectores oportunistas que intentan lucrar políticamente con el tema. Acá hay que llevar transparencia a los procesos electorales. En definitiva, es transferir el poder desde las estructuras hacia el ciudadano ”.

Fuente: Agencia DIB.

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