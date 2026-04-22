LLA refuerza su armado bonaerense con un plan de formación política en Suipacha

Sebastián Pareja encabezará el encuentro que tiene el objetivo de fortalecer el armado de LLA en Provincia.

La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires pondrá en marcha este sábado su programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), en una jornada que reunirá en la ciudad de Suipacha a dirigentes y representantes de los 135 distritos bonaerenses.

El encuentro, previsto a partir de las 9, forma parte de la estrategia del espacio para fortalecer su estructura territorial y preparar equipos de gestión con vistas a las elecciones de 2027.

La actividad contará con la presencia del presidente de LLA en la provincia, el diputado nacional Sebastián Pareja, quien también se desempeña como director honorífico de la EFDAP.

En la apertura, Pareja estará acompañado por la diputada nacional Miriam Niveyro, directora general de la organización, y el senador provincial Luciano Olivera. A lo largo de la jornada se desarrollarán capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, además de la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal.

El objetivo de LLA

El objetivo central de la iniciativa es formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa política en territorio bonaerense. Según remarcan desde el espacio, el programa apunta a fortalecer la representación del ciudadano y del contribuyente, con eje en la eficiencia del Estado y la denominada “batalla cultural”.

Aunque los organizadores insisten en que se trata de una instancia de capacitación y no de un acto de campaña, el trasfondo político es claro: La Libertad Avanza busca consolidar su presencia en el principal distrito del país, actualmente gobernado por Axel Kicillof, a quien dentro del oficialismo nacional consideran el principal referente opositor.

La convocatoria está dirigida a equipos académicos, coordinadores seccionales y distritales, legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes políticos del espacio. Durante el encuentro se delineará la metodología de trabajo para el año y se presentará un programa específico orientado a concejales y consejeros escolares.

El antecedente de 2025

El antecedente inmediato es el ciclo 2025, en el que, según datos del propio espacio, más de 4.000 dirigentes fueron capacitados a través del programa “Conocer para legislar”, enfocado en las reglas internas de las instituciones. Para este nuevo período, el énfasis estará puesto en comunicación, liderazgo, oratoria, técnica legislativa y propuestas de transformación en los sistemas de salud y educación.

“La Escuela de Formación, Debate y Análisis Político es una iniciativa para formar líderes en lineamientos estratégicos, organización territorial y comunicación política, con el objetivo de preparar a los integrantes de LLA para dirigir los destinos de los bonaerenses en 2027”, señalaron desde la organización.

El acto se desarrollará en un salón ubicado sobre la calle 25 de Mayo al 272, en el centro de Suipacha, el mismo lugar donde se realizó el lanzamiento del año pasado. En caso de que no participen el Presidente ni la secretaria general, el cierre -previsto para las 17. estará a cargo de Niveyro y Pareja, quienes pondrán el foco en el rol de la formación política como uno de los pilares del proyecto libertario en la provincia.

La actividad se inscribe en una serie de movimientos del oficialismo nacional para ganar protagonismo en territorio bonaerense. En junio de 2025, Javier Milei encabezó en La Plata un congreso libertario en el que cuestionó duramente a Kicillof. Meses más tarde, en noviembre, Karina Milei lideró un encuentro en Mar del Plata donde comenzó a delinear la estrategia legislativa y a disputar poder en el distrito.

Fuente: Agencia DIB