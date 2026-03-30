Leonardo Szuchet será el nuevo subsecretario de Derechos Humanos

Leonardo Szuchet ya se desempeñó en el área Derechos Humanos durante la presidencia de Mauricio Macri. NA

Esta semana, probablemente el miércoles, Joaquín Mogaburu, el hasta ahora subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, será reemplazado por Leonardo Szuchet, abogado penalista que ya ocupó un cargo en esa área de Gobierno durante la presidencia de Mauricio Macri.

Mogaburu era uno de los últimos hombres que integraban cargos de importancia en el Ministerio de Justicia durante la gestión del renunciado Mariano Cúneo Libarona. Había asumido el cargo hace solo tres meses, el 10 de diciembre, en reemplazo del exjuez Alberto Baños. Con la llegada de Szuchet se completarían los cambios introducidos por Mahiques tras la renuncia de su Cúneo Libarona, informó Noticias Argentinas.

¿Se muda la Subsecretaría de Derechos Humanos? Mogaburu era un funcionario de absoluta confianza del ex secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien a su vez reportaba dentro de las filas oficialistas al asesor Santiago Caputo. En tanto que Szuchet fue el jefe de gabinete del por entonces secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj, quien actualmente es titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

No se confirmó si también se va a concretar el cambio de sede del organismo, que hoy tiene funciona en el predio de la exESMA, y según trascendió se mudaría a un edificio en el barrio de San Telmo, más precisamente a Cochabamba 54, donde hasta principios de 2020 funcionó el disuelto Ministerio de la Mujer, creado en tiempos de Alberto Fernández y cerrado poco después de asumir por Javier Milei.

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