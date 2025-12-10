miércoles 10 de diciembre de 2025
Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha que en Argentina tiene aún más valor

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestro país, esta fecha nos recuerda el 10 de diciembre de 1983 y el regreso de la democracia.

La Asamblea de la ONU en 1948, año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París el 10 de diciembre de 1948, adoptó la histórica Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) que determinó la obligatoriedad de proteger, promover y respetar los derechos humanos en un mundo que se estaba recuperando de la mayor guerra de la historia.

Desde entonces, en esta fecha se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos que, en nuestro país, también coincide con la asunción presidencial de Raúl Alfonsín y el regreso a la democracia a la Argentina -10 de diciembre de 1983-, luego de más de siete años de dictadura.

La DUDH consta de 30 artículos que establecen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos que todas las personas deberían disfrutar, “independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Al estar disponible en más de 500 lenguas, la DUDH es el escrito más traducido de la historia, incluso por encima que la Biblia.

"Derechos Humanos: lo esencial de cada día",

Es lema elegido por la ONU este año para subrayar que los derechos humanos no son conceptos abstractos o lejanos, sino que están intrínsecamente ligados a las necesidades básicas y las experiencias cotidianas de todas las personas. La intención es movilizar a la gente a reconocer y defender estos derechos en sus propios entornos.

La campaña se centra en tres principios clave:

  • Son positivos: aportan alegría, seguridad y protección a la vida diaria (el derecho a los alimentos, al aire que respiramos, a la libertad de expresión).
  • Son esenciales: son la base común que une a las personas más allá de las diferencias.
  • Son alcanzables: comienzan con las pequeñas decisiones y acciones diarias de cada individuo (tratar a otros con respeto, alzar la voz frente a una injusticia).

