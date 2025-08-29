La senadora Florencia Arietto. echada de asamblea de trabajadores a los que culpó por la crisis de una empresa

La senadora bonaerense de La Libertad Avanza Florencia Arietto fue repudiada y echada por trabajadores de una fábrica de Santa Fe, a los que fue personalmente a decirles que ellos no cobran los sueldos desde hace tres meses por los paros y medidas de fuerza que llevan a cabo, precisamente, por no cobrar sus salarios.

“No hay margen”: el campo renovó sus críticas por la suba de las retenciones

La intervención de Arietto se dio en el marco del conflicto de la fábrica de cosechadoras Vassalli, en Firmat, que sufre una fuerte caída de las ventas y les debe a sus trabajadores no solo los haberes de tres meses sino también una cuota del medio aguinaldo, por lo que comenzaron un paro de actividades.

Arietto, que hace unos años tiene un grupo de especialistas para asesorar a empresas contra reclamos de sus trabajadores, fue convocada por Vassalli y se presentó en una asamblea de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con el argumento de que son las medidas de fuerza de los 280 trabajadores las que complican la situación de la compañía.

“La empresa hace 60 días que tiene parada su línea de producción, por lo tanto no puede pagar los sueldos”, argumentó Arietto. Y en ese marco acusó a los participantes de la asamblea de “de “no laburar” y de estar “apostando a que la empresa quiebre, cierre, funda y que los 280 trabajadores se queden sin trabajo”.

Están apostando a que la empresa quiebre, cierre, funda y que los 280 trabajadores se queden sin trabajo Están apostando a que la empresa quiebre, cierre, funda y que los 280 trabajadores se queden sin trabajo

Arietto llegó incluso a acusarlos de “extorsión, violación de domicilio y amenazar al (resto de los) trabajadores para que no trabajen”.

“Cualquier cosa que pase y si se quedan sin el pan, es por responsabilidad exclusiva de la mafia sindical que hace 40 años que está fundiendo compañías”. “Nosotros defendemos las fuentes de trabajo”, arengó la senadora Mileista.

Cualquier cosa que pase y si se quedan sin el pan, es por responsabilidad exclusiva de la mafia sindical que hace 40 años que está fundiendo compañías Cualquier cosa que pase y si se quedan sin el pan, es por responsabilidad exclusiva de la mafia sindical que hace 40 años que está fundiendo compañías

TraBajadores de Vassalli le dicen "Caradura"

Pero la reacción de los representantes gremiales fue adversa: la repudiaron con acusaciones de “caradura” y gritos de “tomatelás” y al ritmo del “Qué se vaya/ que se vaya”, la abogada huyó de la escena. “Volvé a Buenos Aires”, le recomendó un trabajador mientras ella se escondía en las oficinas. Según se pudo ver en un video que ellos mismos difundieron.

Durante los últimos años Vassalli pagó bajos salarios y hasta ahora no abonó los de junio. Tampoco el aguinaldo ni los aumentos acordados en paritarias.

Por este motivo, la UOM encabezó un plan de lucha desde el inicio del conflicto y durante los últimos dos meses recurrió al derecho de huelga, debido a que los trabajadores no cobran.

Florencia Arietta, trayectoria diversa

El derrotero de Arietto por todo el abanico ideológico de la política argentina es notable. Durante su paso a la fama mediática mientras era responsable de seguridad de una cuestionada gestión en el club Independiente de Avellaneda. En esa época hizo guiños con el kirchnerismo y llegó a ser panelista del recordado programa de la TV Pública 6, 7 8-.

Luego se alistó en el massismo y más tarde fue mano derecha de Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri, militó en el PRO respondiéndole a Horacio Rodríguez Larreta y desde el advenimiento de Javier Milei milita en La Libertad Avanza (LLA).