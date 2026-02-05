La Provincia reabre la paritaria: analizan un aumento en dos tramos

La gobernación bonaerense. Archivo DIB.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reabre este jueves la negociación salarial con los gremios docentes y estatales y, según trascendió en distintas fuentes, pondrá sobre la mesa una propuesta de aumento que se aplicaría en dos tramos: uno correspondiente a los salarios de febrero y otro previsto para abril.

La administración de Axel Kicillof busca cerrar un acuerdo que garantice un inicio de clases sin conflicto, por lo que decidió adelantar la reapertura de la paritaria luego del entendimiento alcanzado en enero. La idea oficial es que la mejora salarial correspondiente a febrero se cobre en los primeros días de marzo.

Oferta concreta El encuentro se realizará en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense y los gremios esperan que los funcionarios presenten una oferta concreta. Desde el sector sindical adelantaron que la mayoría impulsa una paritaria corta, de carácter bimestral, ante la aceleración de la inflación. “Vamos con la idea de que los sueldos de febrero no pierdan contra la inflación y de recuperar puntos que se perdieron el año pasado”, señalaron fuentes gremiales.

Según estimaciones sindicales, durante 2025 los salarios cerraron con una pérdida de alrededor de cinco puntos frente al aumento de precios. En ese marco, el acuerdo firmado en enero incluyó una mejora del 4,5%, que los trabajadores comenzaron a percibir en estos días y que también alcanzó a los jubilados.

Ese incremento fue el resultado de una negociación previa en la que la Provincia había ofrecido inicialmente un 1,5% para enero, propuesta que fue rechazada. Finalmente, el Ejecutivo aplicó un 1% retroactivo a diciembre -que impactó en el medio aguinaldo- y un 2% en enero, completando el 4,5% acordado. Si bien la paritaria se reabre formalmente este jueves, no se descarta que la negociación se extienda hasta la semana próxima, antes de que comience el proceso de liquidación de sueldos a mediados de mes. Tampoco se descarta que una primera oferta sea rechazada, como suele ocurrir, a la espera de mejorar el porcentaje y la modalidad de aplicación del aumento. Fuente: Agencia DIB

