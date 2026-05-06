La Provincia pidió el traspaso de tierras del INTA para destinarlas a investigación

En la presentación de los avances del programa Mercados Bonaerenses, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, apuntó contra el proceso de ajuste en el INTA que lleva adelante el Gobierno nacional durante su gestión.

Denunció un “desfinanciamiento persistente” que se refleja en la caída del presupuesto -36% menor en 2025 respecto de 2023 y con una proyección aún más baja para 2026- , la reducción de personal, el cierre de agencias de extensión rural y el traspaso de tierras al Estado nacional.

Al respecto, Rodríguez confirmó que la Provincia solicitó formalmente la cesión de esas tierras. “A nosotros sí nos interesa desarrollar investigación, innovación y tecnología aplicada al sector agropecuario” , afirmó. Además, cuestionó la apertura de retiros voluntarios, al considerar que implican un alto costo fiscal -estimado en más de 100 mil millones de pesos- en un contexto donde se argumenta falta de recursos para sostener áreas estratégicas.

“Esto no es solo una discusión presupuestaria, es una discusión sobre el modelo de desarrollo y el rol de la ciencia y la tecnología en la Argentina”, concluyó el ministro.

La situación del Servicio Meteorológico Nacional

Rodríguez cuestionó los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, al advertir que ya hay 29 estaciones que dejaron de registrar datos nocturnos. Subrayó que esto afecta la calidad de la información climática, la generación de alertas tempranas y la seguridad pública. “Estamos perdiendo series de datos de más de 100 años, lo que implica una pérdida irreparable de información”, señaló, con especial preocupación por distritos bonaerenses donde ya se registran estas falencias.

La caída del consumo

Durante su exposición, Rodríguez también puso el foco en el contexto económico general y el fuerte deterioro del consumo. Señaló que las ventas en supermercados cayeron un 9,3% en 2025 respecto de 2023 y que en los primeros meses de 2026 la retracción alcanza el 12,1%. La caída impacta en productos básicos como la carne vacuna, la leche —con un descenso del 10,4%— y también en economías regionales como la yerba mate, frutas y verduras. “La caída de los ingresos, tanto salariales como de las jubilaciones, está impactando de manera muy fuerte en el consumo de alimentos”, afirmó.

La importancia de Mercados Bonaerenses

En ese escenario, el ministro destacó el crecimiento del programa Mercados Bonaerenses, impulsado por la gestión de Axel Kicillof desde 2020, como una herramienta para amortiguar el impacto de la crisis. El sistema, que conecta de manera directa productores con consumidores, ya cuenta con 123 municipios adheridos, 237 puntos de comercialización y más de 43.000 ferias realizadas. Además, participan más de 2.500 productores, entre cooperativas, pymes, PUPAAs y emprendimientos de la agricultura familiar.

Javier Rodríguez remarcó que los precios en estos mercados se ubican entre un 20% y un 25% por debajo de las grandes cadenas comerciales, producto de la reducción de intermediarios. “La gente camina y va al mercado, pero en busca de mejores precios”, sostuvo, y agregó que el crecimiento del programa no solo responde a su expansión sino a una mayor demanda en un contexto donde “la plata no alcanza”.

Fuente: Agencia DIB