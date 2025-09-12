viernes 12 de septiembre de 2025
12 de septiembre de 2025 - 16:21

La Provincia aclaró una información falsa sobre una compra de cámaras que no existió

Un informe periodístico presentó un supuesto caso de corrupción en la compra de cámaras, pero la licitación fue rechazada por la Provincia por considerarla demasiado cara.

Por Agencia DIB
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, remarcó que la compra de cámaras nunca se realizó porque el precio les pareció caro.

valores
b3cca243-ccc6-4452-baca-a1d39a37fde7
Un informe en el programa La Cornisa, de Luis Majul, denunció supuestos sobreprecios en la compra de cámaras por parte del gobierno bonaerense. Sin embargo, la licitación fue rechazada por el propio Ministerio de Seguridad por considerarla demasiado cara.

El periodista Luis Majul y su columnista Luis Gasulla presentaron como “investigación exclusiva” una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de cámaras de seguridad por parte del gobierno bonaerense. Según el informe, el gobierno de Axel Kicillof habría desembolsado cifras millonarias en equipos Sony 4K, a precios que calificaban de “exorbitantes”.

La acusación televisiva buscó instalar la idea de corrupción o, al menos, de despilfarro en el uso de fondos públicos. Gasulla llegó a comparar cotizaciones de mercado y deslizó que se trataba de un caso similar a otros escándalos recientes que involucraron a la administración nacional.

La Provincia no compró las cámaras

Sin embargo, los documentos oficiales cuentan otra historia. La licitación privada Nº 1/25 (Expediente EX-2024-29589502-GDEBA-DDPRYMGEMSGP) demuestra que la Comisión Evaluadora del Ministerio de Seguridad bonaerense rechazó la oferta presentada por TE FITI S.A. precisamente porque los precios superaban los márgenes razonables. Es decir: la Provincia no solo no compró las cámaras, sino que frenó la operación por considerarla demasiado cara.

valores

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue tajante: “El Ministerio no compró las cámaras por su alto precio. Es falso el informe de Majul”. En el mismo sentido, desde la cartera remarcaron que toda la documentación ya fue enviada al canal y que se espera una aclaración pública que, hasta el momento, nunca llegó.

COPDI-2025-31346125-GDEBA-DGAMSGP

"La licitación que mencionaron ayer por la tarde en su programa en LN+ fue RECHAZADA, ya que “no resultan corrientes ni convenientes a los intereses fiscales, teniendo en cuenta que la diferencia porcentual entre el valor de referencia y los ofertados excede los márgenes establecidos dentro de los estándares de razonabilidad de precio”, explicó el funcionario.

Alonso agregó: "Nosotros pensamos como usted, Majul: era muy caro y por eso el Ministerio de Seguridad lo rechazó. Tenga la dignidad de aclarar, ya le hemos hecho llegar toda la documentación que lo comprueba".

b3cca243-ccc6-4452-baca-a1d39a37fde7

Mientras el programa de Majul omitió el dato clave del rechazo de la licitación, DIB accedió a los documentos oficiales para poder confirmar que no hubo compra, sobreprecio ni corrupción.

Las cámaras en cuestión, además, estaban destinadas a la Aprevide para grabar accesos a los estadios de fútbol y disponer de material de prueba en caso de incidentes, no para uso operativo policial, como también insinuó el programa. Finalmente el periodista Gasulla admitió el error.

