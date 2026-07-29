Lincoln: la cooperativa inclusiva La Fábrica de Prepizzas ya puede vender a todo el país

La Fábrica de Prepizzas de Lincoln, una cooperativa que emplea a personas con discapacidad. La Posta del Noroeste La Fábrica de Prepizzas en plena acción en Lincoln. En la Feria Sustentable de los sábados por la mañana.

La noticia tan esperada llegó a Lincoln. la Cooperativa de Trabajo La Fábrica de Prepizzas -creada en 2019 a través de la dirección de Discapacidad municipal- ya puede ofrecer sus productos a toda Argentina: obtuvo la habilitación del Registro Nacional de Productos Alimenticios (Rnpa), organismo que certificó “la calidad e inocuidad de las elaboraciones”.

Un ejemplo desde Lincoln “Ahora nuestras prepizzas, con la calidad de siempre, pueden llegar envasadas a las mesas de todo el país, un logro enorme para este equipo que no para de crecer”, celebraron desde la Cooperativa que emplea a una decena de personas con discapacidad.

En la Feria Sustentable de los sábados por la mañana. Actualmente, las 150 prepizzas que se elaboran por día, llegan a más de 20 comercios de Lincoln. A partir de la habilitación para comercializarlas en todo el país, la cantidad de productos podría multiplicarse varias veces, así como también la cantidad de empleados, ya que el Registro Nacional de Producto Alimenticio, es un sello que certifica que “cada prepizza es casera, segura y de calidad”, resaltaron desde el municipio.

Una cooperativa inclusiva La Fábrica de Prepizzas en plena acción en Lincoln. La Fábrica de Prepizzas nació en marzo de 2019 como un proyecto productivo coordinado por la dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Lincoln, informó La Posta del Noroeste. Un año después adquirió personería jurídica y se formalizó como cooperativa de trabajo, siendo hasta la actualidad una fuente de empleo genuino para personas con y sin discapacidad, y un ejemplo de integración laboral reconocido y premiado a nivel internacional por los Premios Latinoamérica Verde, en alineación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

La cooperativa funciona de lunes a viernes, de 8 a 12, en la unidad productiva del Centro Comunitario Barrial Plaza España , elaborando prepizzas 100% caseras y ofreciendo venta directa al público en esa sede. Además, sus productos, adheridos al programa “Comprá Local”, también pueden adquirirse en ferias y numerosos comercios de toda la ciudad. Fuente: Agencia DIB

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