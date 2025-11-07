La nueva CGT busca plantarse ante el Gobierno por la reforma laboral

La nueva CGT lanzó una advertencia al Gobierno nacional sobre la reforma laboral que busca aprobar en el Congreso y señaló a través de Jorge Sola , uno de los flamantes cosecretarios generales, que si los buscan como "adversarios políticos" los "van a encontrar".

Sola, del Sindicato del Seguro, salió a marcarle la cancha a la administración de Javier Milei por las recientes declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apuntando contra el poder de representatividad de los sindicatos.

"Voy a citar una frase que una vez le dije a Francos, que si nos buscaban como adversarios políticos nos iban a encontrar. Creo que tienen que encontrar en nosotros más que adversarios políticos lo que demandamos los intereses de los trabajadores", sostuvo Sola en una entrevista con Radio 10.

En ese sentido, cuestionó que "hay un sector del Gobierno que cree que atomizando el poder sindical y la representación de los trabajadores van a poder avanzar en la quita de derechos" . Y añadió: "Argentina tiene una larga historia y tiene un futuro enorme con un poder gremial muy fuerte. Nos vamos a oponer".

La reforma laboral que impulsa el Gobierno

Cabe recordar que el Gobierno nacional trabaja en una reforma que quiere consensuar con los gobernadores y genera ruido entre los sindicatos. Y si bien la letra chica tiene algunos puntos polémicos, la administración libertaria negó que se vaya a extender la jornada diaria de trabajo.

“Eso de que la reforma laboral pasa la jornada de ocho a trece horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero, es un disparate. Nunca se discutió eso en la propuesta del Gobierno”, dijo días atrás Sturzenegger. Y rechazó versiones sobre recortes de vacaciones y llamó a “no dar importancia a rumores ni campañas de miedo”, instando a esperar la presentación oficial del proyecto.

En este contexto, Sola advirtió que todo lo que sea “refritado del DNU 70/23” va a tener el rechazo de los gremios. “Ya lo hicimos, en la calle y en la Justicia. Todo lo que quiera replicar eso no va a estar. Si nos quieren decir que va a haber una reforma laboral queremos saber cuántos puestos de trabajo va a significar nuevos eso, porque si no es perder derechos y dárselo a los que más tienen, los inversores", cuestionó.

Sola, que antes fue secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, ahora integra el triunviro que la conduce, junto a Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). (DIB)