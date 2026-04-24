viernes 24 de abril de 2026
24 de abril de 2026 - 16:41

La Justicia cerró la causa contra Adorni por incluir a su pareja en el viaje oficial a EE.UU.

Los dispuso en juez Rafecas. Es porque Bettina Angeletti fue invitada y no provoico gastos extra en pasajes.

Por Agencia DIB
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa, Betina Angeletti. (Instagram)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa, Betina Angeletti. (Instagram)

El juez Daniel Rafecas archivó la causa contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos a raíz de la inclusión de su pareja, Bettina Angeletti, en la mira oficial de marzo a los Estados Unidos.

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La decisión fue tomada luego de que la fiscal Alejandra Mangano sostuviera que aunque Angeletti no integraba formalmente la comitiva, fue invitada por el Poder Ejecutivo y su presencia no significó costos extras para el Estado.

Esto es así porque en el vuelo había asientos libres y no hay registros de gastos adicionales durante la estadía, ni de viáticos, ni de alojamientos, sostuvo, puesto que las habitaciones facturadas, en el hotel The Langham, sobre la quinta avenida, eran dobles y no tenían un valor distinto por una o dos personas.

“A partir de todas las constancias de pago, facturación y detalles de gastos vinculados a la actividad del Jefe de Gabinete en el viaje oficial de referencia, se encuentra acreditado que la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado”, dijo la fiscal en su dictamen.

Sostuvo también que la decisión de incluir a Angeletti en la comitiva se encontraba dentro del umbral “razonable” de decisiones del Poder Ejecutivo. “La decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”, sostuvo la fiscal.

Rafecas hizo propios los argumentos de la fiscal y, este viernes, dispuso enviar la causa al archivo.

De inmediato, el jefe de Gabinete destacó la novedad en las redes sociales. “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene’, citó Adorni en X y luego remató: ”Será Justicia. Fin.”

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Las otras causas

El viaje de Angeletti a los Estados Unidos fue el disparador de una seguilla de pesares en los tribunales para el jefe de Gabinete. Se conoció a raíz de una foto durante una parada de la comitiva oficial en la tumba del rebe de Lubavitch, en Queens. Con la foto, la oposición presentó pedidos de informes y empezaron las preguntas sobre por qué una persona sin cargo público había viajado en el avión presidencial. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, dijo el funcionario, para justificar la presencia de Angeletti en el viaje oficial.

Luego llegaría el video con el que se hizo público el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este, en un avión privado, durante los feriados de carnaval, por el que se inició otra causa en los tribunales que tramita en el juzgado de Ariel Lijo. En este otro expediente quedó constatado en una serie de testimonios que el periodista Marcelo Grandio, que es amigo de Adorni y trabó contratos con la TV Pública, había invitado a la familia del jefe de Gabinete a su casa de Punta del Este y había pagado los vuelos privados.

Los viajes de Adorni también son protagonistas en una tercera causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Allí, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, busca tener una foto lo mas precisa posible de todos los gastos del jefe de Gabinete. Para ello, entre otras cuestiones, pidió información sobre todos sus viajes al exterior y confirmó que el funcionario viajó a Aruba junto a su familia y se hospedó en dos hoteles de primera línea.

Por fuera de eso, aparecen las investigaciones por la compra de propiedades y su relación con el patrimonio de Adorni.

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