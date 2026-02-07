La Exdirectora del Museo denunció presiones de militantes mileistas por el sable corvo de San Martín

La exdirectora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar reveló hoy que recibió presiones de un grupo de militantes de La Libertad Avanza en el marco de la polémica entrega del sable corvo del general San Martín al regimiento de Granaderos a Caballo.

“ Se presentaron unos jóvenes mi l eístas en la puerta del Museo y me cantaban ´te sacamos el sable que te dio Cristina ”, dijo Rodríguez Aguilar, quien días después renunció a su cargo. La exfuncionaria calificó de “totalmente indebido” a “todo lo que está ocurriendo” en torno al traslado del sable del Museo al Regimiento.

La decisión de trasladar la reliquia fue del presidente Javier Milei -la tomó a través de un decreto-, quien se reservó la prerrogativa de entregarla en mano al jefe de Regimiento de Granaderos en un acto en San Lorenzo, sitio del histórico combate de la guerra de la Independencia.

La referencia de la patota que se presentó en el Museo es a que la Expresidenta Cristina Fernández había ordenado, en 2015, que el sable salga del Regimiento y vaya al Museo , que es el sitio en que los herederos de Juan Manuel De Rosas, a quien San Martín entregó a mediados del siglo XIX la reliquia, querían que estuviese.

Rodríguez Aguilar rechazó en ese marco que la voluntad del propio Libertador hubiese sido que su espada la preserven los granaderos. Tengo acá toda la correspondencia de San Martín y eso no lo dice en ningún momento. El Regimiento de Granaderos en 1844 (cuando le donó al sable a Rosas) no existía como regimiento, así que San Martín no escribió eso jamás ”, dijo la exfuncionaria en una entrevista radial.

La ahora exfuncionaria confirmó, además, lo que se suponía: que su renuncia estuvo ligada al traslado del sable. “Dije: 'si esto llega a pasar, ese día yo renuncio'. Y así fue, así de simple", indicó.

"Llevo 40 años trabajando en el tema patrimonial y más de 25 estudiando las condiciones de la gestión patrimonial que tiene el Estado. Desde ese lugar es que renuncié. He buscado muchísima bibliografía estos días y puedo decir que ayer el ministro de Defensa (Carlos Presti) incurrió en muchísimos errores. Quiero pensar en errores por desconocimiento", expresó Rodríguez Aguilar, quien llegó a la dirección del Museo luego de que el gobierno desplazara al historiador Gabriel Di Meglio, luego de que reclamara más presupuesto para la institución.

En la historia reciente del sable figuran dos robos -años 63 y 68- a mandos de comandos de la Juventud Peronista, que intentaron entregárselo a Juan Perón, quien en ese momento estaba exiliado tras el golpe de Estado de 1955. Esa fue la justificación para trasladarlo al Regimiento. Después Cristina Kirchner ordenó que vuelva al Mueso -donde lo habían donado los herederos de Rosas- porque consideró que las circunstancias excepcionales que habían aconsejado resguardarlo en la unidad militar habían cesado.

Ante la avanza de Milei para devolverlo a los militares, los herederos de Rosas presentaron un recurso de amparo para impedirlo, alegando que en la donación al Estado de sus ancestros contenía un “cargo” para que quede en el Museo. Sin embargo, una jueza consideró que eso no estaba probado y le permitió a Milei avanzar.

