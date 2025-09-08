lunes 08 de septiembre de 2025
8 de septiembre de 2025 - 00:37

La doble victoria que transforma a Axel Kicillof en presidenciable

El gobernador se impuso con claridad a Javier Milei, pero también le ganó a Máximo Kirchner y el cristinismo.

Por Andrés Lavaselli
El gobernador Axel Kicillof ante la militancia.

El gobernador Axel Kicillof ante la militancia.

Axel Kicillof no fue candidato este domingo, pero fue el gran ganador de la elección más importante de la era de Javier Milei en el poder: lo transformó en un incipiente presidenciable, con la gestión y la estrategia políticas reivindicadas y un golpe al cristinismo en la interna que cimienta la expectativa de quedarse con la conducción del peronismo.

Más noticias
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó: La unidad es la clave y el peronismo la salida.

Carlos Bianco: "La unidad es la clave y el peronismo la salida"
El mapa con los resultados bonaerenses.

Axel Kicillof consolidó su poder tras un contundente triunfo del peronismo

El primer motivo por el cual esta fue la elección de Kicillof es que para llegar a ella, el gobernador se aminó a lo que ningún líder surgido del kirchnerismo se había animado hasta ahora: desafió a Cristina Kirchner y triunfó. Fue la estrategia del desdoblamiento, que resultó más que efectiva, todo lo contrario de que decía la expresidenta.

En un peronismo en el que faltan lo líderes que unifiquen, Kicillof sacó un boleto para 2027: es quien le puso el primer límite claro y concreto a Milei y lo transforma en una especie de “primus inter pares” en el grupo de líderes peronistas que hasta ahora reportaban a Cristina Kirchner, un activo importante de cara a la construcción de una candidatura.

Kicillof priorizó la unidad con herramienta de construcción política de cara a lo que viene: le reconoció a Cristina y a Sergio Massa haberla hecho posible, al tiempo que excluyó de esas menciones a Máximo, después de Milei el otro gran perdedor de la noche.

Habrá que ver cómo reaccionan los mercados, pero la derecha en el poder se asoma a una transición peligrosa hacia hacía el 26 de octubre, un período corto pero plagado de acechanzas para el gobierno, que podría agravar su crisis.

Temas
Ver más

Carlos Bianco: "La unidad es la clave y el peronismo la salida"

Axel Kicillof consolidó su poder tras un contundente triunfo del peronismo

Kicillof le pidió a Milei que "rectifique el rumbo" y que lo llame a una reunión

¿Cómo les fue a los intendentes peronistas "testimoniales"?

Jesica Rey: "Hoy quedó demostrado que el desdoblamiento fue una buena estrategia"

La esposa de Axel Kicillof, irónica con Milei: "Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes"

Las caras de la elección: quiénes se van y quienes entrarían a la Legislatura

Ocho claves para entender la importancia de las elecciones bonaerenses

La Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez municipios

Antes de la veda, Axel Kicillof pidió votar contra el que se pasó "insultando y destruyendo"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El voto en las elecciones bonaerenses. 

Elecciones: el 3% de Karina, robo de boletas y la mamá de Colapinto, algunas de las perlitas del domingo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, remarcó: La unidad es la clave y el peronismo la salida.

Carlos Bianco: "La unidad es la clave y el peronismo la salida"

Por  Agencia DIB