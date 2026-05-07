jueves 07 de mayo de 2026
7 de mayo de 2026 - 19:15

La Cámara Federal revocó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

El expresidente quedó con falta de mérito en la investigación por presunto direccionamiento de pólizas para organismos públicos durante su gestión. La decisión no cierra el expediente: seguirá bajo investigación y el juez Ariel Lijo deberá volver a definir su situación procesal.

Por Agencia DIB
La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros.

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros.

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su gobierno. En su lugar, le dictó la falta de mérito, una resolución que implica que no existen pruebas suficientes para procesarlo, pero tampoco para desvincularlo definitivamente del expediente.

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De esta manera, Fernández continuará bajo investigación. La causa quedó ahora nuevamente en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá producir nuevas medidas de prueba solicitadas por la defensa y, una vez completada esa etapa, volver a pronunciarse sobre la situación procesal del exmandatario. El magistrado podrá optar por un nuevo procesamiento, una nueva falta de mérito o un eventual sobreseimiento.

Cambio de escenario en la causa Seguros

La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal en cumplimiento de una resolución previa de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Ese tribunal había anulado el procesamiento de Fernández y ordenado dictar un nuevo fallo, con el argumento de que correspondía profundizar la investigación antes de avanzar con una definición más severa.

El cambio de escenario estuvo vinculado también con la postura del fiscal ante la Cámara, José Luis Aguero Iturbe, quien en una audiencia oral consideró insuficientes las pruebas reunidas hasta el momento para sostener el procesamiento.

En su voto, el camarista Roberto Boico dejó en claro que acompañó la decisión por estricta sujeción a lo dispuesto por Casación. De hecho, remarcó que mantenía conceptualmente su criterio anterior, cuando había convalidado el procesamiento.

En términos similares se expresó Martín Irurzun, quien señaló que revocaba el embargo y el procesamiento atendiendo a lo resuelto por el tribunal superior. La resolución también llevó la firma de Eduardo Farah.

Qué es lo que se investiga

El expediente investiga el funcionamiento del esquema de contratación de seguros estatales a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A. Según la pesquisa judicial, ese mecanismo habría habilitado la intervención de intermediarios privados y coaseguradoras que percibieron comisiones superiores a las de mercado, con un eventual perjuicio para el Estado.

La investigación también alcanza a exfuncionarios, brokers y otros empresarios vinculados al sistema. Entre ellos figura Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada María Cantero, ambos procesados en el expediente.

La Cámara, por mayoría, rechazó los planteos de otros imputados que pretendían beneficiarse con la misma falta de mérito otorgada a Fernández. En ese punto, Farah votó en disidencia y consideró que algunos de los acusados ligados a la intermediación también debían recibir igual tratamiento.

La resolución no clausura el caso, pero sí modifica su punto de partida. Para Alberto Fernández significa, por ahora, un alivio judicial. El avance de la causa dependerá ahora de la nueva etapa de prueba y de la evaluación que realice el juez Lijo.

Fuente: Agencia DIB

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