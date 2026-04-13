lunes 13 de abril de 2026
13 de abril de 2026 - 17:00

Kicillof viaja a España con una nutrida agenda política y económica

En Madrid, el gobernador Axel Kicillof mantendrá importantes reuniones con empresarios y políticos. Y en Barcelona participará de la Global Progressive Mobilisation, un cumbre a la que fue invitado por el presidente español Pedro Sánchez.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof compartirá una cumbre con Pedro Sánchez y Lula, entre otros.

El gobernador Axel Kicillof compartirá una cumbre con Pedro Sánchez y Lula, entre otros.

Con una nutrida agenda en Madrid y Barcelona, el gobernador Axel Kicillof estará entre el jueves 16 y el domingo 19 en España, país en el que mantendrá reuniones con empresarios, autoridades locales e internacionales, tanto en Madrid como en Barcelona.

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Este viaje se puede considerar como un desembarco europeo del mandatario bonaerense como un líder opositor con vistas a la elecciones presidenciales de 2027.

Kicillof en la capital de España

El jueves 16 en Madrid, Kicillof tendrá encuentros con CEOs de empresas españolas -varias con inversiones en territorio bonaerense- para explorar fuentes alternativas de financiamiento y fortalecer proyectos productivos en medio de recortes de recursos del gobierno nacional, informó Noticias Argentinas.

Ese mismo día también se reunirá con la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, y presentará su libro “De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid.

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Kicillof en Cataluña

El viernes 17 y sábado 18, ya en Barcelona, el gobernador se encontrará con el alcalde Jaume Collboni, y participará en la reunión de la Movilización Progresista Mundial (Global Progressive Mobilisation), a la que fue invitado por el presidente Pedro Sánchez.

La Global Progressive Mobilisation es una cumbre internacional en la que se disertará sobre la importancia de la paz y la democracia. También estarán otros mandatarios latinoamericanos como el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, el brasileño Luis Inácio Lula Da Silva y el colombiano Gustavo Petro.

Otros líderes que concurrirán a la cumbre son el vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil; el presidente de los partidos socialistas europeos Stefan Löfven; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; la vicepresidenta de la comisión europea, Teresa Ribera; el vicecanciller de Austria, Andreas Babler; la viceprimera ministra de Eslovenia, Tanja Fajon, y el secretario de Estado de Justicia y viceprimer ministro de Reino Unido, David Lammy; la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; el líder de la oposición en el Congreso Nacional Indio, Rahul Gandhi; y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Fuente Agencia DIB

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