En la UBA, Kicillof mostró optimismo electoral y pidió evitar errores del gobierno de Alberto Fernández

El gobernador Axel Kicillof dio hoy otro paso en la ampliación de su espacio político de cara a las elecciones presidenciales del año que viene , al lanzar el Movimiento Derecho al Futuro en la Universidad de Buenos Aires en un acto ante docentes e investigadores en el cual recordó la estrategia con la que “le ganamos a Macri y a Vidal” y pidió no repetir el error de “lograr una expresión electoral” que pueda triunfar en los comicios y después “tengamos dificultades para gobernar”.

Kicillof habló en un auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde se mostró como un hombre de la casa: recordó que es docentes de esa universidad e investigador del Conicet -en uso de licencia- rechazó el ajuste que lleva adelante Javier Milei no solo en universidades sino también en las áreas de ciencia y técnica en general, con lo que puso en primer plano el contraste de sus ideas con las del Presidente, cuyo plan económico criticó extensamente.

Pero el gobernador dedicó varios pasajes a la cuestión puramente electoral. En uno de ellos recordó el triunfo de 2019: “A Vidal y Macri le ganamos caminando, en un autito, recorriendo ”, dijo. El mensaje de Kicillof apuntó contra la idea de que la estrategia de La Libertad Avanza en redes sea determinante e instó a militar “poniendo la cara”. Les dijo a quienes lo escuchaban, mayoría de docenes, que “tenemos una tarea inmensa” no solo para convencer a la población de la necesidad de ganarle a Milei, sino para elaborar un plan de gobierno.

Kicillof, que volvió a hacer un guiño sobre las “ nuevas canciones ” en el peronismo, hizo una autocrítica sobre el armado electoral del peronismo 2019 al afirmar, en primera persona, que “no nos puede volver a pasar que logremos una expresión electoral para ganar y después tengamos dificultades para gobernar”. La referencia está en línea con el lanzamiento del Instituto Derecho al Futuro, un think thank que busca consensuar un plan de gobierno entre diversos sectores del peronismo.

El lanzamiento en la UBA del MDF forma parte de una intensificación de los movimientos políticos de Kicillof de cara a las elecciones 2027, en las que aspira a ser candidato a Presidente. Esta semana, una reunión con Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos dirigentes con pasado reciente en el macrismo con los que abrió un diálogo político. Un día antes, compartió un acto en el Colegio Nacional de La Plata con el radical Federico Storani en el que hubo elogios cruzados y referencia a la necesidad de un esquema de “unión” frente a Milei.

El discurso de Kicillof

“Estamos viviendo un ataque sin precedentes contra la ciencia y la universidad argentina, que avanza tanto en lo salarial como en lo presupuestario: esto no es un simple ajuste, sino un plan de destrucción masiva de la educación pública y nuestro sistema científico”, afirmó Kicillof e su discurso. También destacó que “lo que está ocurriendo es realmente muy grave: los docentes y los investigadores tienen sus sueldos por el piso, las transferencias se derrumbaron y las obras de infraestructura en universidades fueron paralizadas”.

“Es tiempo de reflexionar acerca de qué pasaría si Milei continúa cuatro años más en el poder: este modelo nos está llevando a un estado de disolución nacional, en contra de lo que dice nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad”, agregó el Gobernador.

“ No nos dejemos engañar: las masivas movilizaciones que hubo en los últimos años nos demostraron que nuestra sociedad sigue valorando y defendiendo a la universidad pública y gratuita ”, expresó Kicillof. “Puede ser que haya sectores que estén desmotivados, pero para eso nació el Movimiento Derecho al Futuro: para que todos y todas las que no quieren estas políticas cuenten con una herramienta y un espacio para pensar y construir el futuro de la Argentina”.

Asimismo, el Gobernador remarcó que “en una etapa de mucha turbulencia a nivel mundial, vemos como todos los gobiernos del planeta están protegiendo sus industrias y cuidando al máximo cada uno de los puestos de trabajo”. “Javier Milei es el único que va a contramano y entrega los recursos nacionales, desprotege la mano de obra local y aplica políticas del Consenso de Washington que ya están perimidas”, señaló.

Por último, Kicillof remarcó en mensaje electoral: “Hay otro camino y lo tenemos que construir nosotros. Con la premisa de que no hay desarrollo autónomo sin ciencia y educación, los invito a trabajar juntos y a no perder el tiempo en discusiones internas. Tenemos una inmensa tarea por delante: plantar la bandera de la industria nacional y la defensa de la ciencia, la universidad y la soberanía”.