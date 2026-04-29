miércoles 29 de abril de 2026
29 de abril de 2026 - 18:28

Kicillof respaldó a los intendentes que protestaron contra Pettovello: Milei "no puede hacer más el distraído"

El Gobernador apuntó contra el Presidente por el desfinanciamiento del SAE. Dijo que descarga las consecuencias del ajuste en provincias y municipios.

Por Agencia DIB
Kicillof, con intendentes en la sede de la FAM.

Kicillof, con intendentes en la sede de la FAM.

Prensa Gobernación.

El gobernador Axel Kicillof respaldó a los intendentes que reclamaron hoy por el financiamiento del Sistema Alimentario Escolar (SAE) en el ministerio de Capital Humano -sin ser recibidos- y apuntó al presidente Javier Milei, tras la suspensión de un programa de asistencia asociado: “apunta a que todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y locales”.

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Kicillof se reunió con los alcaldes en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside uno de ellos, el alcalde de La Matanza, Fernando Espinoza, en un encuentro que tuvo un claro mensaje político: fue ese intendente quien impulsó la primera de las marchas de reclamo al gobierno, en ese caso para reclamar por la retracción en fondos para realizar obras públicas.

El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”, dijo en este caso el Gobernador: apuntó a la deuda de $220.000 millones que su ministro de Desarrollo Social le reclama a Pettovello, en conceptos de transferencia para financiar el SAE.

De acuerdo a lo que informó el gobierno provincial, ese recorte derivó en la suspensión por 90 días del programa MESA, un complemento del SAE (el desayuno, almuerzo y merienda que se sirve en las escuelas) por el cual se entregaba una ración mensual de productos alimentarios frescos.

“El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”, dijo. “El plan de Javier Milei obedece a una lógica perversa, en la que se apunta a que todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales”, agregó.

Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes e intendentas en cada uno de sus distritos", sostuvo el Gobernador y concluyó: “Sabemos que no podemos esperar otra cosa de parte de un presidente que prometió destruir el Estado desde adentro: en la Provincia vamos a seguir trabajando con todos los gobiernos locales para reducir el daño que Milei les está generando a las familias bonaerenses”.

Por su parte, Larroque sostuvo: “Llevamos al Ministerio de Capital Humano de la Nación el reclamo por una deuda de más de $220.000 millones sobre el programa SAE”. “Mientras tenemos una inflación cercana al 40%, la ministra Pettovello plantea un incremento de los recursos del 4%: le pedimos a Milei y a sus funcionarios que se hagan cargo de la realidad y paguen las deudas que tienen con la Provincia”, expresó.

El SAE bonaerense es el principal programa alimentario del país, alcanzando a más de 2,5 millones de estudiantes. Frente a la caída de la inversión real del Gobierno nacional -históricamente aportaba el 33% y en la actualidad alcanza el 14%- la provincia de Buenos Aires incrementó un 30% los recursos, llegando a una inversión anual total de $553.910 millones.

Fuente: Agencia DIB.

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