Kicillof respaldó a los intendentes que protestaron contra Pettovello: Milei "no puede hacer más el distraído"

El gobernador Axel Kicillof respaldó a los intendentes que reclamaron hoy por el financiamiento del Sistema Alimentario Escolar (SAE) en el ministerio de Capital Humano -sin ser recibidos- y apuntó al presidente Javier Milei, tras la suspensión de un programa de asistencia asociado: “ apunta a que todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y locales ”.

K icillof se reunió con los alcaldes en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM) , que preside uno de ellos, el alcalde de La Matanza, Fernando Espinoza, en un encuentro que tuvo un claro mensaje político: fue ese intendente quien impulsó la primera de las marchas de reclamo al gobierno, en ese caso para reclamar por la retracción en fondos para realizar obras públicas.

“ El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles ”, dijo en este caso el Gobernador: apuntó a la deuda de $220.000 millones que su ministro de Desarrollo Social le reclama a Pettovello, en conceptos de transferencia para financiar el SAE.

De acuerdo a lo que informó el gobierno provincial, ese recorte derivó en la suspensión por 90 días del programa MESA, un complemento del SAE (el desayuno, almuerzo y merienda que se sirve en las escuelas) por el cual se entregaba una ración mensual de productos alimentarios frescos.

“El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”, dijo. “El plan de Javier Milei obedece a una lógica perversa, en la que se apunta a que todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales”, agregó.

“Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención y acompañamiento que realizan los intendentes e intendentas en cada uno de sus distritos", sostuvo el Gobernador y concluyó: “Sabemos que no podemos esperar otra cosa de parte de un presidente que prometió destruir el Estado desde adentro: en la Provincia vamos a seguir trabajando con todos los gobiernos locales para reducir el daño que Milei les está generando a las familias bonaerenses”.

Por su parte, Larroque sostuvo: “Llevamos al Ministerio de Capital Humano de la Nación el reclamo por una deuda de más de $220.000 millones sobre el programa SAE”. “Mientras tenemos una inflación cercana al 40%, la ministra Pettovello plantea un incremento de los recursos del 4%: le pedimos a Milei y a sus funcionarios que se hagan cargo de la realidad y paguen las deudas que tienen con la Provincia”, expresó.

El SAE bonaerense es el principal programa alimentario del país, alcanzando a más de 2,5 millones de estudiantes. Frente a la caída de la inversión real del Gobierno nacional -históricamente aportaba el 33% y en la actualidad alcanza el 14%- la provincia de Buenos Aires incrementó un 30% los recursos, llegando a una inversión anual total de $553.910 millones.

Fuente: Agencia DIB.