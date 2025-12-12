Kicillof recorrió en Bahía Blanca el avance del plan hídrico y entregó viviendas

El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó este viernes Bahía Blanca para supervisar el avance de una de las obras más relevantes del Plan Hídrico Integral Bahía Blanca–Coronel Rosales: la construcción del acueducto que conectará la Planta Patagonia con Bosque Alto, destinado a mejorar de manera definitiva el servicio de agua potable en la región. La recorrida estuvo acompañada por la entrega de viviendas y la firma de convenios para infraestructura social en distintos barrios del distrito.

Luján: Kicillof inauguró el nuevo Puente Gogna que conecta el centro con los barrios del oeste

Kicillof anunció línea de inversión en ciencia y se diferenció de Milei a quien acusó de vaciar el sistema

“Nunca en la historia de Bahía Blanca se había encarado un plan de infraestructura tan importante”, aseguró Kicillof durante la actividad, donde estuvo acompañado por el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro; y el secretario general de la UOM, Abel Furlán.

El mandatario provincial destacó el contraste entre las obras que impulsa la Provincia y la política de "obra pública cero" del Gobierno nacional. “Nunca les vamos a alquilar un puente como hace el Gobierno nacional: estamos para hacer las obras que las y los bahienses necesitan”, agregó.

El proyecto hídrico contempla la construcción de un acueducto de ocho kilómetros que se enlazará con Bosque Alto, además de dos nuevas cisternas con capacidad para almacenar 40 millones de litros y estaciones de bombeo. También prevé un segundo acueducto hacia el barrio Los Chañares. Con una inversión de $19.228 millones financiados por la CAF, el plan apunta a resolver una demanda histórica de más de 300.000 habitantes de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

DON_0789

La agenda del gobernador incluyó también la entrega de ocho viviendas en el barrio UOM, que completan un complejo habitacional destinado a trabajadores del sector.

Más de 1.000 viviendas

La obra demandó $237 millones y cada unidad cuenta con dos dormitorios, cerco perimetral y servicios básicos. “Estas casas completan un proyecto que permitió entregar más de mil viviendas a familias trabajadoras”, destacó Kicillof, quien volvió a cuestionar la desregulación del mercado de alquileres impulsada por Javier Milei: “Muchas familias estaban en situaciones muy difíciles, nuestro Gobierno cree en el derecho a la vivienda”.

Calderaro, jefe de Gabinete municipal, subrayó el acompañamiento de la Provincia: “Es un orgullo contar con un Gobierno que apoya el crecimiento de nuestra ciudad”.

En la misma línea, Furlán sostuvo que las viviendas “son una muestra de que, a pesar de la falta de sensibilidad del Gobierno nacional, los trabajadores no deben perder la esperanza de vivir con dignidad”.

Kicillof también hizo referencia a la situación laboral del país. “En los últimos dos años se perdieron 250 mil puestos de trabajo”, remarcó. “Ahora hablan de modernización laboral, pero es la misma flexibilización que ya fracasó: buscan trasladar el ajuste a los que menos tienen”.

La jornada incluyó la firma de convenios entre la Provincia y el municipio para ejecutar obras en los barrios Tierras Argentinas y otros sectores del distrito: la instalación de la red de agua potable, alumbrado público, baja tensión y trabajos de saneamiento y limpieza de microbasurales.

Además, se rubricó un contrato con el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, para el recambio de la red cloacal y la puesta en valor de la plaza del barrio Gaudí, con una inversión de $503 millones.

De las actividades participaron la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; legisladores provinciales y jefes comunales de la región, junto a dirigentes de la UOM y funcionarios locales.

Fuente: Agencia DIB