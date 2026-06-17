Kicillof no irá el sábado al "banderazo" por Cristina Libre, pero el MDF convocará y su dirigencia estará presente

Axel Kicilllof optó por no participar del banderazo que realizará el kirchnerismo el sábado próximo en Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, aunque sí estará presenta la dirigencia del Movimiento Derecho al Futuro, el sector que comanda al interior del peronismo, que además convocará formalmente a la militancia a participar.

La definición de Kicillof se da en un contexto político caliente , marcado en las últimas horas por la difusión de críticas a Cristina Kirchner por parte de una legisladora porteña alineada con el MDF, que generaron duras respuestas del camporismo: Mayra Mendoza dijo, por caso, que el gobernador ya no le genera “confianza” y que está “cansada” de él, según publicó la periodista Macarena Ramírez en Letra P.

Había expectativa por la eventual participación de Kicillof en el banderazo, pero en medio del ese pico de tensión política, Kicillof definió no estar presente, según pudo saber DIB. En el camporismo, por estas horas se habla de malestar “fuerte” por las declaraciones de Berenice Iañez , que no fueron comentadas por ahora por dirigentes del MDF.

La legisladora porteña, que responde al ministro Andrés “Cuervo” Larroque, uno de ls coroneles principales del MDF, dijo que Cristina “jode las pelotas” al querer “ordenar desde el balcón” al peronismo. Lo hizo a participar de un evento de Madres de Plaza de Mayo el fin de semana pasado, pero sus palabras recién trascendieron ayer.

Convocatoria a participar

De todos modos, el Movimiento Derecho al Futuro convocará formalmente al banderazo, que se realizará el sábado desde las 15 en el Parque Lezama, CABA, y se espera que participan ministros, legisladores intendentes alineados en el sector. El evento, que incluyen una convocatoria a ir “con una bandera argentina” se cerrará con un discurso de Máximo Kirchner.

Ayer, el juez Rodrigo Giménez Uriburu advirtió a Cristina Fernández sobre la posibilidad de revertir la prisión domiciliaria que la confinó en San José 1111 y enviarla a una cárcel común, si se repiten actos políticos de apoyo a su figura frente a su domicilio como el que se desarrolló el domingo pasado.

En esa resolución, Giménez Uriburu, que ahora controla la sentencia y antes fue parte del jurado que condenó a CFK, involucró personalmente a la expresidenta en la colocación de una bandera con la leyenda “de San José 1111 a la Casa Rosada” y lo consideró una prueba de violar las condiciones de su prisión domiciliaria. Ese contexto extremó la sensibilidad en el cristinismo.

Hace una semana, a raíz de la organización del velorio de Carlos “Indio” Solari, Kicillof y el diputado Kirchner habían vuelto a conversar -lo hicieron tres veces al menos- después de más de 6 meses de diálogo cortado. Eso alentó versiones sobre una posibilidad de reconciliación política, algo que rápidamente quedó descartado, al menos por ahora.

En la primera declaración pública tras la muerte de Solari, Kirchner dijo que iban a dejar “la vida” para que su madre pueda postularse nuevamente a la presidencia, el año que viene. El diputado Miguel Pichetto lanzó a su vez la propuesta de que el Congreso anule la condena por administración fraudulenta -con inhabilitación para ejercer cargos públicos- contra CFK.

Fuente: Agencia DIB.