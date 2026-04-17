viernes 17 de abril de 2026
17 de abril de 2026 - 19:57

Kicillof en la cumbre progresista de Barcelona: críticas a Trump y un guiño del colombiano Petro

El gobernador mantuvo unanutrida agenda en su segundo día en España. El presidente de Colombia lo presentó como posible próximo presidente.

Gustavo Petro y Axel Kicillof en Barcelona.&nbsp;

Gustavo Petro y Axel Kicillof en Barcelona. 

Prensa Gobernación.

El gobernador Axel Kicillof mantuvo hoy encuentros con figuras de la izquierda europ ea, en el marco de la cumbre de líderes progresista a la que asiste en Barcelona, España, a lo que sumó bilaterales con el alcalde local, la vicepresidenta del parlamento europeo y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien le hizo un guiño político al mencionarlo como el posible próximo presente de Argentina.

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Kicillof llegó a Barcelona para desarrollar una agenda política tras el primer día de la visita a España que se desarrolló en Madrid con un perfil institucional, conencuentros con empresarios y con la ministra Yolanda Díaz, en una reunión calificada de “excelente” por su equipo político.

En la capital catalana se desarrolla la Movilización Global Progresista, una cumbre convocada por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que fue el motivo original de la mini gira española del Gobernador, que mantuvo hoy dos ejes de su discurso en encuentros con líderes políticos y en entrevistas periodísticas: l a crítica al orden mundial que impulsan los líderes de la derecha planetarias, es especial Donald Trump, y la exposición de las consecuencias en Argentina del gobierno de Javier Milei.

"La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo”, sostuvo el Kicillof.

La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo La dirección que le está imprimiendo Trump al mundo, que en Argentina se ve representada por Milei, genera mucho daño: gran parte de la dirigencia política global no está de acuerdo con esa línea y vino a Barcelona a manifestar su rechazo

El encuentro con Petro -junto con el brasileño Lula Da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum una de las figuras más buscadas del encuentro- se produjo en la Biblioteca García Marquez, e incluyó un guiño del presidente colombiano, quien antes de llegar presentó así a Kicillof: “ Me reúno con el alcalde de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso ”. Y agregó: “la unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo”.

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En la reunión, “analizaron el contexto de inestabilidad global y coincidieron en la necesidad de generar alianzas regionales en pos del bienestar social frente a las amenazas de la ultraderecha internacional”, se informó oficialmente.

Una agenda cargada

Durante la jornada, Kicillof dialogó con la vice de parlamento europeo, Katarina Barley acerca de la necesidad de profundizar los vínculos de cooperación entre Europa y los países de América Latina.

Además, el Gobernador mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Aloizio Mercadante, en el que se abordaron los avances de cara a la firma de un acuerdo en materia de cooperación e inversiones en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, Kicillof se reunió con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, y el secretario adjunto de Organización y de Transparencia y Acción Democrática del partido, Borja Cabezón, con el fin de coordinar acciones políticas a nivel global entre el PSOE y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, Kicillof conversó con el expresidente de Chile Gabriel Boric, con quien coincidió en que se deben coordinar acciones entre todas las fuerzas de América Latina para contrapesar el avance de la ultraderecha.

Finalmente, el mandatario bonaerense se reunió con Nancy Okail y Matt Duss, presidenta y vicepresidente del Center for International Policy, un think tank progresista que trabaja junto al Partido Demócrata de los Estados Unidos en la elaboración de proyectos. En el encuentro se acordó sostener un vínculo de intercambio.

Fuente: Agencia DIB.

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