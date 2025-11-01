sábado 01 de noviembre de 2025
1 de noviembre de 2025 - 18:20

Kicillof denunció un "gesto antidemocrático" del Presidente

El gobernador bonaerense Axel Kicillof hizo pública una carta dirigida a Javier Milei, donde criticó el encuentro restringido a gobernadores aliados.

El gobernador Axel Kicillof criticó que el presidente Javier Milei no lo haya convocado a la reunión de gobernadores.

El gobernador Axel Kicillof criticó que el presidente Javier Milei no lo haya convocado a la reunión de gobernadores.

Edición completa DESCARGAR PDF 

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a marcar diferencias con el gobierno nacional, esta vez a través de una carta abierta en la que manifestó su malestar por haber quedado excluido de la reunión convocada por el presidente Javier Milei con un grupo selecto de gobernadores en la Casa Rosada.

Más noticias
El gobernador Axel Kicillof recibió el respaldo de más de 40 intendentes bonaerenses.

Los intendentes se encolumnaron detrás de Kicillof tras la carta de Cristina
Axel Kicillof votó en la Escuela Superior Floreal Ferrara, de La Plata. video

Kicillof llamó al diálogo al Gobierno "Tienen mi número, úsenlo"

“Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina”, advirtió Kicillof, subrayando que la convocatoria no incluyó a mandatarios elegidos democráticamente que representan una parte sustancial del país. En el texto, el mandatario bonaerense calificó la decisión como "un gesto antidemocrático" y "contrario al espíritu federal".

En la misiva, el exministro de Economía también cuestionó las consecuencias del plan de ajuste económico del Gobierno. Señaló que distintos sectores de la población -como jubilados, trabajadores, comerciantes y estudiantes- sufren una recesión que provoca una “feroz caída del consumo y las ventas”, así como “angustia y desesperación” entre millones de argentinos.

AK_Carta al presidente Javier Milei_251101

El gobernador hizo una alusión crítica a la influencia de asesorías y capitales extranjeros en el esquema económico libertario. “Los dólares de Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados financieros, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos”, escribió, en referencia al economista estadounidense cercano al Presidente.

Con el reciente resultado electoral como telón de fondo, Kicillof enfatizó que existe un sector mayoritario de la sociedad que no acompañó la propuesta libertaria y expresó su rechazo a que el peronismo se pliegue a iniciativas que impliquen pérdida de derechos o destrucción del aparato productivo nacional.

“El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria”, concluyó el texto, reafirmando una posición de defensa de las provincias y de crítica frontal a la actual política económica.

Temas
Ver más

Los intendentes se encolumnaron detrás de Kicillof tras la carta de Cristina

Kicillof llamó al diálogo al Gobierno "Tienen mi número, úsenlo"

Estela de Carlotto festejó los 95 años bailando con Kicillof

Kicillof: "Mientras Milei dice que no hay plata, nosotros seguimos construyendo"

Macri cuestionó la salida de Francos del Gobierno

Alberto Fernández reapareció con todo: cruzó a Cristina por su carta y respaldó a Kicillof

Quiénes son los 40 intendentes que salieron a respaldar a Axel Kicillof

Milei y Macri cenaron en Olivos en medio de la reestructuración del Gabinete

Manuel Adorni: "Las reformas serán prioridad"

Milei reordena el gabinete: renunció Francos y asume Adorni

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. 

Alberto Fernández reapareció con todo: cruzó a Cristina por su carta y respaldó a Kicillof

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

A Mauricio Macri no le gustó la salida de Guillermo Francos del Gobierno.

Macri cuestionó la salida de Francos del Gobierno