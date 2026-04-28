Kicillof cruzó la movida libertaria por las tasas municipales e ironizó sobre los viajes de Adorni

El gobernador Axel Kicillof aseguró hoy que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI, una respuesta al discurso libertario, que viene haciendo de esos tributos un blanco de críticas importantes a través del ministro de Economía, Nicolás Caputo y del jefe político de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, que ordenó la presentación coordinada de proyectos en más de 100 municipios para rebajarlos.

Kicillof asumió en el PJ: gestos de apertura y unidad, y un renovado reclamo contra el gobierno de Milei

“ La mayoría de los impuestos son nacionales” , dijo Kicillof durante una visita a Coronel Suárez. El Gobernador argumentó que los referentes libertarios “van contra los intendentes (con sus críticas y los proyecto en los Concejos Deliberantes para bajar las tasas) pero en términos de producto es el 1% las tasas municipales y todo lo que cobra la nación se lo queda y no vuelve” la administración nacional.

Kicillof describió así la movida sobre las tasas en términos de un intento de desfinanciación de los intendentes por parte de Nación y, a la vez, apuntó a la apropiación de recursos que deberían invertirse, según la ley, en las comunas. “ Cuando cargas nafta es un impuesto que tendría que estar en las rutas y se lleva Mile i", dijo el Gobernador, respecto del desvío del impuesto a los combustibles que viene denunciando su gobierno.

Las declaraciones del Gobernador se dieron horas antes de una nueva movida de reclamo por fondos al gobierno de Milei, que esta vez encabezará su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, frente a la cartera de Capital Humano, que conduce Sandra Petovello, con quien sostiene una dura polémica por el recorte de fondos para el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que atiende a las escuelas de la provincia.

Cntra Adorni

En ese marco, Kicillof lanzó, casi al pasar, una ironía que pareció apuntada a Adorni: “se van a movilizar los intendentes al ministerio de Pettovello a ver si encuentran a alguien porque se la pasan viajando por el mundo para pedirle los recursos que no son para los intendentes o el gobernador: son para los pibes y las pibas.

La referencia llegó horas después de que se conociera un nuevo viaje del jefe de Gabinete, esta vez a Río de Janeiro, realizado entre el 12 y el 23 de julio de 2024, durante el receso invernal, cuando Adorni todavía se desempeñaba como vocero presidencial y que no había sido revelado por él cuando se defendió por la revelación de la visita a Punta del Este en un vuelo privado. El viaje a Brasil, al igual que unjo a Europa del noviembre de 2025 realizado por su esposa, Bettina Angeletti. Ambos se habría pagado en efectivo y pasaron a formar parte de la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario, que mañana debe realizar su primer informa de gestión ante el Congreso.

Obras locales

En Suárez, Kicillof inauguró junto al intendente Ricardo Móccero la obra de ampliación del Centro Regional Educativo Universitario (CREUS) Además, entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.

Según se detalló en un comunicado, “la obra en el CREUS incluyó oficinas y salas de reuniones, se suma el proyecto en ejecución de cuatro nuevas aulas que brindarán mejores condiciones de aprendizaje a los 400 estudiantes que cursan allí ocho carreras universitarias del Programa Puentes”.

Se precisó además que “las autoridades entregaron 43 netbooks del Programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnos del nivel secundario y recorrieron los avances de obra del edificio del Centro de Educación Física Nº7”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; los subsecretarios de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; y de Justicia, Inti Pérez Aznar; la directora provincial de Procesos Productivos de la Economía Social, Florencia Villar; sus pares de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; del Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (OCEBA), Osvaldo Barcelona; y de Vinculación con el Sistema Científico y Universitario, Juan Brardinelli; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Alejandro Acerbo; los intendentes de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira; y de Salliqueló, Ariel Succurro; la dirigenta Marisol Merq

Fuente: Agencia DIB.