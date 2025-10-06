José Luis Espert renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados

El diputado Espert en la reunión de la Comisión de Presusupuesto.

José Luis Espert renunció este lunes a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión fue oficializada a través de una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, y se da horas después de bajarse como primero de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El alejamiento de Espert se da en medio del escándalo por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado de negocios con el narcotráfico, y busca descomprimir una situación que le generaba mucho ruido interno al oficialismo. Además de sacar al legislador de la centralidad de la escena, el Gobierno apunta a dar una vuelta de página y centrar los próximos días en la campaña.

En una breve carta fechada este 6 de octubre que fue enviada a Menem, el libertario anunció: "Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa".

Hasta hace pocas horas, el oficialismo estaba decidido a exigir los dos tercios de los votos para que quedara habilitado el tratamiento de la remoción de Espert de ese cargo clave, en pleno inicio del debate del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, ante la necesidad de descomprimir la situación, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas nacionales, ahora apostó por correrlo.

El propio Javier Milei confirmó en la noche del domingo el inminente cambio. En una entrevista en LN+, admitió que “lo más probable” es que Espert deje la conducción de Presupuesto y sea reemplazado por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, también economista y actual presidente de la Comisión de Finanzas. “Es un tema de dinámica parlamentaria”, dijo el mandatario, en un intento por restarle dramatismo a la decisión. Con la salida de Espert, en la próxima reunión de Presupuesto, Carlos Heller (UP), vicepresidente de la Comisión, estará a cargo del debate hasta que el oficialismo mocione para proponer un nuevo presidente, que tendrá que ser votado. Se descarta que el resto de los espacios acepten la postulación de los libertarios. (DIB)

