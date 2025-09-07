domingo 07 de septiembre de 2025
Jesica Rey: "Hoy quedó demostrado que el desdoblamiento fue una buena estrategia"

La ministra de Comunicación Pública de Axel Kicillof espera que ahora el Gobierno nacional "actúe con la mayor responsabilidad posible".

Kicillof, principal artífice de la victoria.

El peronismo cortó una racha de 20 años en dos secciones electorales rurales

Julio Alak - Intendente de La Plata

Elecciones bonaerenses: el voto de los intendentes

En el bunker de Fuerza Patria en La Plata -el hotel Grand Brizo- todo era euforia, aunque también sorpresa. Porque ni el más optimista imaginó que la diferencia con La Libertad Avanza iba a rondar los 13 puntos. “A lo sumo esperábamos ganar por 5 puntos”, admiten en el entorno del gobernador Axel Kicillof.

Cerca de las 22 horas, Jesica Rey, la ministra de Comunicación de la provincia de Buenos Aires, confirmó que el mandatario bonaerense ya había recibido las felicitaciones de varios gobernadores antes de hablar en público.

Ante el micrófono de DIB, Rey destacó la decisión de que los comicios provinciales no se llevaran a cabo en la misma fecha que los nacionales: “Hoy quedó demostrado que el desdoblamiento fue una buena estrategia”.

Al analizar el resultado, la ministra afirmó que “Ellos -por LLA- no tienen nada para proponer a la provincia de Buenos Aires, no tienen nada que dar para cambiar la situación y esperamos que este lunes el Gobierno actúe con la mayor responsabilidad posible”.

Agregó que las urnas demostraron que “los supuestos vicios del peronismo en realidad los tuvo La Libertad Avanza” y que hasta ese momento nadie del Gobierno nacional se había comunicado con Kicillof.

Finalmente, Rey se refirió a la aparición de la expresidenta Cristina Kirchner en el balcón de su departamento de la ciudad de Buenos Aires. “Nos alegra haberle dado esta alegría. Que hoy estemos acá todos juntos también es una decisión de Cristina”.

