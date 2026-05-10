Sebastián Pareja respaldó a una militante libertaria agredida en la UNLP

El diputado nacional Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, expresó este fin de semana su respaldo a Ariana Medina, militante universitaria del espacio libertario, luego de que denunciara haber sido agredida durante una actividad en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP ).

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La polémica se instaló luego de que Medina difundiera en sus redes sociales un relato sobre el episodio que, según afirmó, ocurrió dentro de la casa de estudios platense. La joven, integrante de la Unión de Pibes Libertarios (UPL), sostuvo que fue víctima de un ataque físico y que el hecho incluyó golpes, robo de pertenencias y una lesión en el rostro.

“Hoy nos atacaron en Psicología: nos pegaron, nos robaron y me golpearon con un candado en la cara”, escribió la militante. En el mismo mensaje aseguró que milita por las ideas liberales desde los 14 años y remarcó que no piensa abandonar su actividad política. “No va a ser la violencia de la izquierda y el peronismo en la UNLP la que me haga callar”, afirmó.

Tras esa publicación, Pareja utilizó la red social X para manifestar públicamente su apoyo. El legislador sostuvo que “la libertad y la democracia son irrenunciables” y cuestionó a quienes, según planteó, utilizan el ámbito universitario para “agredir, perseguir y actuar con intolerancia contra quienes piensan distinto”.

Embed La libertad y la democracia son irrenunciables. No vamos a dejarnos intimidar por quienes usan la universidad para agredir, perseguir y actuar con intolerancia contra quienes piensan distinto. Ariana y todos los militantes de UPL, no bajen los brazos. El tiempo y los votantes nos… https://t.co/8PqeEz7GUY — Sebastián Pareja (@SPareja_) May 9, 2026

Mensaje de Sebastián Pareja

El diputado también envió un mensaje directo a Medina y al resto de los militantes de la agrupación libertaria. “Ariana y todos los militantes de UPL, no bajen los brazos”, escribió.

En el cierre de su mensaje, Pareja vinculó el episodio con la disputa política que atraviesa a las universidades públicas y proyectó una lectura electoral del conflicto. “El tiempo y los votantes nos van a dar la razón”, expresó.

Pareja1

El episodio volvió a exponer el clima de fuerte confrontación política que atraviesa distintos espacios universitarios. En ese escenario, la denuncia de la militante libertaria reabrió el debate sobre la convivencia democrática, los límites de la militancia partidaria dentro de las facultades y las tensiones que genera la creciente presencia de agrupaciones vinculadas al oficialismo nacional en el ámbito académico.

Hasta el momento, desde la Facultad de Psicología de la UNLP no se difundió una posición institucional sobre el hecho denunciado. Mientras tanto, el caso sumó repercusión en redes sociales.

Fuente: Agencia DIB