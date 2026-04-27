Intendentes marchan a Capital Humano por fondos para la asistencia alimentaria

En una especie de remake a la marcha a Economía que hicieron el 14 de abril intendentes para pedirle a Luis Caputo que retraiga el precio de la nafta y reactive obras, este miércoles la mira estará puesta en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello para llevar un reclamo formal por los fondos para asistencia alimentaria.

Impulsado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, un grupo de jefes comunales de la provincia de Buenos Aires buscará exponer una vez más los recortes del Gobierno de Javier Milei. Así se definió tras el encuentro del Consejo del PJ bonaerense en La Plata, en el que se decidió avanzar con la movilización a Buenos Aires para pedir fondos adeudados para sostener los servicios alimentarios escolares.

El documento que elaboró el PJ bonaerense, de hecho, pone el foco en el “desfinanciamiento inédito” que “se conjuga con indicadores sociales alarmantes: familias que ya no llegan a fin de mes, salarios que se pulverizan y una demanda alimentaria desesperada que el Gobierno Nacional se niega a asistir recortando el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y los Comedores Comunitarios”.

Esto se da unos días después que el Gobierno de Axel Kicillof avanzara con la decisión de aumentar la asistencia alimentaria propia, pero suspender el programa MESA, que reforzaba la ayuda para alumnos de los colegios a través de la entrega de alimentos secos, en medio de una polémica con el Gobierno nacional por su financiamiento.

En números finos, Larroque, advirtió que la deuda nacional asciende a $220.000 millones correspondiente a la SAE, y apuntó directamente contra Pettovello por la profundización de la crisis alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Por caso, el ministro ya envió estos días una nota formal a una de las ministras más cercanas al presidente Javier Milei, que salió a desmentir la injerencia de la Nación en este tipo de programas. Ahora, la Provincia buscará otra foto contundente con el respaldo de los intendentes, como ya sucedió ante el Palacio de Hacienda. Fuente: Agencia DIB

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