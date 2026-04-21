PBA aumenta la asistencia alimentaria propia pero suspende un programa en medio de una polémica con Nación

El gobierno bonaerense anunció hoy un aumento de los fondos para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), la asistencia alimentaria a los municipios y un conjunto de programas sociales, al tiempo que confirmó la suspensión de un plan llamado MESA, que reforzaba la ayuda para alumnos de los colegi os a través de la entrega de alimentos secos, en medio de una polémica con el gobierno nacional por su financiamiento.

Los incrementos anunciados son del 30% en el SAE, por el cual 2.500.000 de alumnos de todos los niveles de escuelas públicas reciben desayuno, almuerzo y merienda, lo que requiere una inversión de 13 mil millones adicionales todos los meses. También sube un 25% lo destinado a programas sociales como el ENVION o Más VIDA y se duplican las transferencias para asistencia alimentaria que se entregan a municipios.

Pero al mismo tiempo, quedó virtualmente suspendida la entrega del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), un complemento del SAE que había surgido en la época de la pandemia de COVID por el cual los alumnos recibían mensualmente una caja con productos secos. Provincia denunció que se vio forzado a tomar la medida por una deuda de Nación, pero Nación lo niega.

Ayer, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, le envió una carta formal su par de Capital Humano nacional, Sandra Pettovello, en la cual le r eclamó una deuda de $220.000 millones en los aportes que debe hacer para sostener el SAE-MESA, pero Petovello difundió hoy un comunicado en el que señala que “el Gobierno nacional no mantiene deuda alguna con la provincia de Buenos Aires ”.

La discusión subió de tono, porque Larroque reafirmó que existe una deuda y denunció además que “hoy la Nación aporta apenas el 5,7% del total de la inversión en asistencia alimentaria y, en el caso del SAE, su participación cayó al 14,5%, muy lejos del 33% histórico ”. Petovello denunció un “ intento de la provincia de Buenos Aires de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus programas ”.

En ese contexto. el programa MESA está en una especie de limbo: no se discontinuó porque fue creado por ley, pero fuentes del Desarrollo explicaron a DIB que si no llegan fondos nacionales no se pagará. En concreto: los alimentos no se entregarán. Larroque explicó que pidieron $177.000 millones para financiar estos programas y prevé solo $88 mil millones “sin cronograma de pago ”.

El detalle de los programas

Desarrollo precisó que los porogramas que se incrmentan son Envión, dirigido a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad; REUNIR, que financia residencias para estudiantes universitarios y terciarios; las programas para personas con discapacidad —que comprenden hogares, centros de día, talleres protegidos, actividades ecuestres y dispositivos de vida en comunidad—; y los destinados a personas mayores.

También forman parte del aumento el programa Más Vida, orientado a personas gestantes, madres en período de lactancia y niñas y niños desde los seis meses hasta el ingreso escolar; el PAAC y el PAAI, que brindan asistencia alimentaria a personas con celiaquía y a quienes viven con VIH; y Barrios Bonaerenses, que promueve la inserción sociolaboral mediante formación y capacitación.

Fuente: Agencia DIB.