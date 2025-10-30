Intendentes llevaron a Vialidad Nacional su reclamo por el estado de la Ruta 33

Francisco Recoulat (izq.), Juan Alberto Martínez y Gilberto Alegre, los intendentes que reclamaron en Vialidad Nacional por la Ruta 33. La Opinión de Trenque Lauquen

Los intendentes de Trenque Lauquen, Rivadavia y General Villegas mantuvieron una reunión con el Administrador General de Vialidad Nacional, en busca de evaluar alternativas para la reparación definitiva de la Ruta Nacional 33, ante su avanzado estado de deterioro en la traza que atraviesa por los tres distritos.

Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Juan Alberto Martínez (Rivadavia) y Gilberto Alegre (General Villegas) mantuvieron una reunión con el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en las oficinas del organismo ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego del encuentro, realizado el miércoles, los intendentes destacaron que se planteó un reclamo conjunto y consensuado, de acuerdo con La Opinión de Trenque Lauquen.

Los jefes comunales aseguraron que las autoridades de Vialidad Nacional se comprometieron a resolver los problemas urgentes vinculados con la reparación de baches, informaron que se encuentra una cuadrilla del organismo trabajando en la zona, y adelantaron que existe la posibilidad de la apertura de un llamado a licitación para el próximo año para la reparación y concesión de la ruta.

“Venimos trabajando desde hace varios meses en conjunto con los intendentes de Trenque Lauquen y Villegas para darle una respuesta a nuestros vecinos. Sabemos que hoy no se están haciendo grandes obras, pero también sentimos la necesidad de transmitirle a las autoridades nacionales el crítico estado de la ruta y la peligrosidad que esto conlleva”, aseguró Martínez, citado por La Opinión de Trenque Lauquen.

Por su parte, Francisco Recoulat manifestó: “Fue una reunión importante en la que los tres intendentes pudimos plantear la necesidad de la urgente intervención de los tramos más deteriorados de la Ruta Nacional 33 y tuvimos la oportunidad de ser escuchados por la máxima autoridad de Vialidad Nacional para buscar una solución a una problemática que afecta a los tres distritos, ya que nuestras localidades están unidas por la misma ruta”. ¿Cuál es la Ruta 33? La Ruta Nacional 33 une Bahía Blanca con Rosario, en la provincia de Santa Fe. Su extensión es de 795 kilómetros por las provincias de Buenos Aires, Córdoba (1 kilómetro) y Santa Fe. Une ciudades de gran producción industrial y agrícola-ganadera con dos de los puertos más importantes del país. (DIB)

