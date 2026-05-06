Intendentes bonaerenses piden más automomía para manejar sus policías y que puedan usar armas de fuego

I ntendentes de diversos sectores del peronismo y también uno de PRO, todos con distritos densamente poblados del Conurbano a cargo , analizaron con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la posibilidad de avanzar con un mayor grado de autonomía de las policías locales, que incluiría la posibilidad de que sus efectivos utilicen armas de fuego.

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El encuentro se realizó el Pilar, con Ariel Sujarchuk como anfitrión, y estuvo enfocado en el combate a la inseguridad que golpea a sus distritos y las respuestas policiales para combatirla. Casi todos cuentan con fuerzas locales, pero ahora buscan ampliarle las competencias para mejorar su operatividad.

Un antecedente de ese paso fue el anuncio que hizo Axel Kicillof, quien en la apertura de sesiones legislativas de este año habló de un proyecto de ley para aumentar la autonomía de esas policiales. El proyecto no fue enviado aún al parlamento, pero el gobernador envió a su ministro de Seguridad para que escuche a los alcaldes.

El foco de los planteos fue doble: por un lado, un manejo mucho más independiente de las fuerzas locales, con los intendentes como jefes formales de cada una. Y por el otro un cambio de perfil de la prevención ciudadana al combate directo del delito que implique que sus efectivos puedan utilizar armas de fuego.

Los intendentes sostienen que necesitan una policía local con poder efectivo y responsabilidad definida y que esa descentralización de responsabilidades también debe venir acompañada con recursos provinciales.

Fuentes de Seguridad explicaron a DIB que Alonso escuchó y tomó nota de todos los reclamos e intervino en el análisis de la realidad que se describieron los alcaldes.

Los intendentes que participaron son Jorge Ferraresi (Avellaneda), alineado al sector de Axel Kicillof; el camporista Leonardo Botto (Luján); el kirchnerista Federico Susbielles (Bahía Blanca) y los representantes del armado equidistante entre ambos extremos en la interna provincial como Gastón Granados (Ezeiza); Federico Otermín (Lomas de Zamora); Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Achával (Pilar). Por el lado del PRO participó Ramón Lanús (San Isidro).

Fuente: Agencia DIB.