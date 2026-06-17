Inquietud gremial porque este mes no habrá aumento salarial y provincia aún no llama a retomar la negociación

El ministro de Economía, Pablo López, en una reunión de paritarias con los gremios estatales. Archivo DIB.

La falta de convocatoria del gobierno de Axel Kicillof para cerrar un acuerdo paritario, que implicó que este mes los empleados públicos -docentes, judiciales, médicos y policías incluidos- no perciban un aumento salarial, genera inquietud entre la dirigencia gremial del sector, donde aguardan una convocatoria para la semana que viene, pero sin señales concretas todavía de que eso vaya a ocurrir.

Los últimos dos encuentros del gobierno con los gremios ocurrieron la semana pasada, pero no hubo siquiera un ofrecimiento de aumento: anunciaron un plan de “desendeudamiento” y confirmaron el pago del medio aguinaldo “en tiempo y forma” a fin de este mes. Pero no precisaron la fecha de un nuevo encuentro y, en el interín, el lunes cerró la liquidación de los sueldos de este mes, por que ya es tarde para que en junio haya aumento.

Fuentes de dos de las centrales que nuclean a los estatales explicaron a DIB que hay “inquietud” y “cierto malestar” porque, en principio, esperaban una convocatoria con oferta incluida, que permitiera acelerar un incremento que impactase en el medio aguinaldo. Creían que eso ocurriría esta semana, pero por ahora no retomaron el diálogo, ni siquiera informal con las autoridades.

En mayo, venció el último acuerdo paritario, que estipuló una suba del 9,3% para los estatales, en cuotas y con una cláusula de revisión para chequear la evolución de los salarios contra la inflación y evitar descalces. Eso es precisamente lo que se activó este mes, pero no alcanzó: los ministros de Economía y Trabajo, Pablo López y Walter Correa, describieron una situación fiscal compleja en provincia por los recortes nacionales y no avanzaron con propuestas.

El gobierno espera llegar a un acuerdo con los gremios que abarque varios meses –“lo más largo posible”, indicaron fuentes del ejecutivo- para dar previsibilidad al manejo del Tesoro. Los gremios, que hablan de la necesidad de una recomposición “importante” y “con retroactividad”, esperan un llamado para la semana que viene a más tardar, y advierten que el piso de perdida salarial supera el 3% Como contó DIB, mañana, el sector disidente de SUTEBA Multicolor, fuerte en distritos como Bahía Blanca o La Matanza, realizará un paro de actividades en reclamo de un salario básico de $1.500.000 para un docente de la categoría más básica sin antigüedad. En la práctica, ese básico está en el orden del $330.00, aunque esos docentes reciben, de bolsillo, un sueldo en torno a los $821.000. Fuente: Agencia DIB.

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