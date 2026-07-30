CARBAP renovó sus autoridades: Pablo Ginestet, de Henderson, es el nuevo presidente

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) eligió la nueva Mesa Ejecutiva y Administrativa que regirá los rumbos de la entidad durante el periodo 2026-2028. Así, el Consejo Directivo consagró como presidente a Pablo Ginestet , quien se desempeñó en el último período como secretario de CARBAP, y anteriormente fue prosecretario (2018 – 2020) y vicepresidente primero (2020 – 2022).

"Lula" Da Silva llamó "cosa" a Milei, pero autorizó el regreso del embajador y se enfría el conflicto

El juez electoral de la Provincia defendió las PASO en medio del debate para eliminarlas

“Quiero agradecer a todas las rurales que acompañaron esta gestión, a sus dirigentes y delegados al Consejo Directivo. Siempre es sano renovar y alternar la conducción de la entidad, al menos así lo entendemos en CARBAP”, expresó el presidente saliente, Ignacio Kovarsky .

Por su parte, Ginestet destacó: “ Continuaremos trabajando bajo las mismas premisas pero con nuevas y jóvenes incorporaciones , que aportan nuevas ideas, miradas y energía. Nuestro compromiso con las rurales y los productores de Buenos Aires y La Pampa sigue intacto. Seguiremos recorriendo y abordando los problemas, inquietudes y desafíos que hemos trabajado hasta ahora”.

También ingresaron cuatro nuevos miembros a la Mesa Ejecutiva. Se trata de los dirigentes Sergio Melgarejo (Sociedad Rural de San Cayetano ), Alejandro Reinoso (Asociación Rural de Chascomús ), Mariano Moro (Sociedad Rural de Adolfo Alsina ) y Santiago Alem (Sociedad Rural de Olavarría ), en reemplazo de Hernán Silva (Sociedad Rural de La Plata ) –vicepresidente 1-, Patricia Susana Iglesias (Sociedad Rural de Bolívar ) -vicepresidente 3-, Sebastián Sofia (Sociedad Rural de Chacabuco ) -prosecretario- y Santo Rosati (Sociedad Rural de General Lavalle ) -protesorero-.

El nuevo presidente

Pablo Clemente Ginestet, de la Asociación Rural de Henderson, tiene 49 años y un hijo. Es productor agropecuario y licenciado en Economía y Administración Agraria. Fue presidente de la Asociación Rural de Henderson entre 2014 y 2020. Prosecretario de Carbap 2018-2020, exvicepresidente 1 de CARBAP entre 2020 y 2022, exsecretario entre 2024 y 2026.

Es el actual coordinador de las comisiones de Medio ambiente y granos de CARBAP y de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Es delegado de CRA y CARBAP en la Cámara Arbitral de Cereales y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, además de delegado de CRA en la CONASE y ante la CENEIDA.

Todos los nombres

Mientras tanto, la comisión directiva de CARBAP quedó constituida por los siguientes representantes:

Vicepresidente 1, Sergio Alejandro Melgarejo (Sociedad Rural de San Cayetano). Ingeniero agrónomo y asesor privado. Fue presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano durante cinco períodos entre 2005 y 2015, integrante del Consejo Regional Sur del INTA CERBAS entre 2010 y 2016, protesorero de CARBAP entre 2014 y 2018 y director nacional del INTA.

Vicepresidente 2, Julio Marcelo Rodríguez (Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa). Productor agropecuario. Fue vicepresidente primero de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa entre 2018 y 2021 y presidente entre 2021 y 2023; actualmente es vicepresidente de la entidad. Desde 2022 preside la Comisión de Enlace de las Rurales de La Pampa. Además, fue vicepresidente segundo de CARBAP entre 2024 y 2026 y delegado de su asociación ante la confederación.

Vicepresidente 3, Fernando Ferrari (Sociedad Rural de Lobos). Médico veterinario. Se desempeñó como coordinador del Ente Sanitario de Lobos, gerente de la Sociedad Rural de Lobos y delegado de esa entidad en CARBAP desde 2004. Actualmente coordina la Mesa de Carnes y Sanidad de CARBAP y representa a la entidad en la Mesa de Carnes de CRA desde 2016. Fue prosecretario de CARBAP entre 2024 y 2026 y es concejal de Juntos por el Cambio para el período 2023-2027.

Secretario, Ignacio Kovarsky Arambarri (Sociedad Rural de Trenque Lauquen). Médico veterinario y productor lechero de tercera generación. Fue vicepresidente y presidente del Ateneo Rural de Trenque Lauquen, vocal y presidente de la Sociedad Rural de esa ciudad en los períodos 2017-2019 y 2021-2023. En CARBAP ocupó los cargos de prosecretario (2020-2022), secretario (2022-2024) y presidente (2024-2026). También se desempeña como gerente de una empresa agrícola-ganadera y asesor ganadero.

Prosecretario, Mariano Agustín Moro (Sociedad Rural de Adolfo Alsina). Ingeniero agrónomo y productor de tercera generación. Fue vocal titular de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina y actualmente es su vicepresidente. Además, se desempeñó como técnico regional de AAPRESID, es socio fundador de AAPPCE y trabaja como asesor técnico.

Prosecretario, Alejandro Reinoso (Asociación Rural de Chascomús). Productor agropecuario. Fue vocal de la Asociación Rural de Chascomús y delegado de esa entidad ante CARBAP en los períodos 2009-2012 y 2022-2026. También ocupó el cargo de tesorero de CARBAP entre 2012 y 2014.

Tesorero, Carlos Miguel Bilbao (Sociedad Rural de Guaminí). Economista agropecuario y empresario. Presidió la Sociedad Rural del Partido de Guaminí entre 2001 y 2007 y actualmente es vocal. Fue concejal por el PRO entre 2009 y 2013 y presidente del PRO de Trenque Lauquen entre 2009 y 2017. En CARBAP fue prosecretario entre 2022 y 2024 y tesorero entre 2024 y 2026. Además, es responsable del seguimiento parlamentario y representante de CRA en Barbechando.

Protesorero, Santiago Alem (Sociedad Rural de Olavarría). Contador público y productor de tercera generación. Fue presidente del Ateneo CRA, del Ateneo Tandil y de la Fundación CRA. Actualmente se desempeña como prosecretario de la Sociedad Rural de Olavarría.

Fuente: Agencia DIB