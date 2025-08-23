Guillermo Francos ensaya una curiosa defensa de Javier Milei en el caso de las coimas: "no le importa la plata"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , ensayó hoy una nueva línea de defensa para intentar minimizar el impacto del escándalo de los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANADI): sostiene que fue “algo armado” y que al president e Javier Milei “no le importa la plata”.

Francos quedó otra vez a cargo de la defensa en público del gobierno, y esta vez evitó decir que no pone las manos en el fuego por ningún funcionari o. Ahora, inauguró la línea conspirativa, que en las redes también ensayaron cuentas relacionadas con el mundo libertario, donde se habló de una “opereta” para perjudicar al gobierno.

"Partamos de la base que conozco a Milei hace muchos años, y a su hermana, que está siendo atacada de una forma salvaje e injusta. Yo creo en la honestidad y honorabilidad de ambos", dijo Francos. El ex extitular de la ANDIS , Diego Spagnuolo , involucró a la hermana del presidente en la percepción de coimas y respecto de Milei dijo que estaba al tanto de la operatoria.

El jefe de Gabinete dijo que “casualmente quieren destruir la credibilidad que tiene Milei en la gente. Los conozco hace muchos años, sobre todo a Javier, no tengo la menor duda: así como algunos se abrazaban a las cajas fuertes, al presidente Milei no le importa la plata, le importa los temas económicos y del país ”, en pasaje en el que aludió a Néstor Kirchner.-

En esa línea, Francos insistió en que el Presidente “no es alguien que esté pensando en amasar una fortuna, como otros. No tiene nada que ver con los hechos que, tampoco se han denunciados, sino que salieron en unos audios que ahora la Justicia tratará de determinar si son ciertos, si son editados. Llama mucho la atención".

Karina Milei: intocable

También consideró Francos que si, como dice Spagnuolo en los audios, el ahora exfuncionario le hubiera dicho a Milei que su hermana Karina estaba recibiendo coimas, el mandatario "lo hubiera sacado carpiendo". El funcionario insistió: “decirle cualquier cuestionamiento a ella al Presidente le genera indignación”.

Francos confirmó que el presidente Javier Milei fue quien le dijo que Spagnuolo llegó a La Libertad Avanza de la mano de Victoria Villarruel en la campaña electoral para las Legislativas de 2021 y también para las presidenciales de 2023. "Desde ahí se fue acercando más. Y luego fue Spagnuolo el que pidió la dirección del Andis, y a Javier Milei -en pleno armado de equipos- le pareció que podía ser razonable", sostuvo el jefe de gabinete.

A pesar de querer relacionar al ex titular de Andis con Villarruel, el jefe de ministros confirmó la cercanía con Milei: "Sí es cierto que el Presidente tiene un grupo de personas allegadas con más o menos proximidad; y Spagnuolo tenía relación porque escuchaba ópera los domingos por la noche en la Quinta de Olivos. Me lo dijo el Presidente".

Antes, Francos había evitado ser enfático en este tema, al señalar que él no pone las manos en el fuego por ningún funcionario del gobierno, aunque siempre defendió al presidente y su hermana. Hoy, las cuentas libertarias másactivas en las redes hicieron foco en la descripción del escándalo de la coimas como una "opereta" para perjudicar a Milei en el tramo final de la campaña de cara a las elecciones de octubre, en linea con el discurso que inauguró Francos.