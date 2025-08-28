jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 11:46

Guillermo Francos: "El Presidente no tendría que haber confiado en Spagnuolo"

El jefe de Gabinete habló luego de que Javier Milei rompiera el silencio en torno al escándalo de los audios que hablan de coimas en discapacidad.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete. 

El Gobierno nacional dio otro paso en su cambio de estrategia en torno a los audios que hablan de presuntas coimas en discapacidad y este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a apuntar contra Diego Spagnuolo.

Tras asegurar que Milei "no debió haber confiado" en Spagnuolo, el jefe de Gabinete resaltó la figura del Presidente. "Es una persona absolutamente honesta y transparente. No es de los que se abrazan a la caja fuerte", aseguró. Sin embargo, consideró que "claramente Spagnuolo no lo era".

En ese marco, el ministro coordinador detalló: "No sé si era cercano, pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado".

Consultado por radio Mitre acerca de si pondría "las manos en el fuego por 'Lule' Menem", Francos respondió: "No tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza".

Los audios de Diego Spagnuolo “son ridículos”

Al ser consultado sobre el material que circula en los medios que hablan de coimas, Francos aseguró que "los audios de Spagnuolo son del año pasado y de golpe aparecen los audios". Allí apuntó a que se trata de una operación mediática orquestada por el kirchnerismo.

En esa línea, después de considerar que los audios de Spagnuolo "son ridículos y sin sentido", insistió: "Cuando uno ve que en 24 horas aparecen todos los audios en un canal de streaming (Carnaval) pagado para ser opositor al gobierno y aparece esto horas antes de que se tarta en diputados el proyecto de discapacidad". (DIB)

