viernes 24 de octubre de 2025
24 de octubre de 2025 - 14:26

"Gordo mugriento", "cabecita", "vendedor de pollos": estalló la interna en La Libertad Avanza

Ramón “el Nene” Vera, que responde a Pareja, arremetió contra las Fuerzas del Cielo. Las huestes de Santiago Caputo salieron al cruce.

Por Agencia DIB
Ramón “el Nene” Vera en una movilización.&nbsp;

Ramón “el Nene” Vera en una movilización. 

A pocas horas de las elecciones nacionales, la interna de La Libertad Avanza está en uno de sus peores momentos. Las Fuerzas del Cielo y los sectores afines a Karina Milei siguen cruzando denuncias y agresiones, y la incertidumbre sobre lo que puede pasar después del domingo no para de crecer.

Más noticias
Los bonaerenses van a las urnas.

Elecciones 2025: 15 fuerzas, candidatos que buscan renovar y la BUP que debuta
En el tramo final de la campaña el presidente Javier Milei lanzó un spot para pedir el voto para la Alianza La Libertad Avanza. video

Milei lanzó su spot final de campaña y pidió "terminar el cambio que empezamos"

Tras el cierre de la campaña, el diputado bonaerense Ramón “el Nene” Vera desafió a la tropa digital alineada con el asesor Santiago Caputo y protagonizó un fuerte cruce en la red social X con Daniel Parisini, alias Gordo Dan, Esteban Glavinich (@TraductorTeAma) y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez (@Gordoleyes).

“Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están”, compartió Vera en su cuenta junto a una foto de la militancia que viajó a Rosario desde Moreno, donde él actúa como principal referente del oficialismo nacional. La respuesta del Gordo Dan llegó horas más tarde y con chicanas vinculadas al pasado peronista del dirigente.

“Che Ramón, de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el... hasta el domingo, cabecita”, lanzó el tuitero y conductor del programa de streaming La Misa.

Sin embargo, Vera no se la dejó pasar y apuntó: “No te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2023. Gordo mugriento. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez”.

Si bien Las Fuerzas del Cielo también habían participado de la actividad proselitista en Santa Fe, no estuvieron algunos de sus máximos referentes y por ello nació este nuevo cruce. Pero en realidad es una interna que viene desde hace tiempo, que se profundizó con el cierre de listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y con lo que, según denuncian “los caputistas”, el corrimiento de Sebastián Pareja en las últimas semanas de la campaña para la elección del domingo.

Pareja, armador bonaerense clave de Karina Milei, quedó en la mira tras el flojo resultado en septiembre. Pese a ello, este sector se aseguró varios nombres para asumir en la Legislatura en diciembre, contrario a lo que pasará con Las Fuerzas del Cielo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_RamonVera/status/1981491723772842315&partner=&hide_thread=false

Los cruces en La Libertad Avanza

El Gordo Dan no fue el único tuitero libertario que cruzó a Vera tras el acto de Milei en Rosario. Traductor defendió a Parisini y también apuntó contra el pasado peronista del armador. “Pasa que en 2021 vos estabas acá y el Gordo claramente no estaba ahí”, arremetió en X, donde compartió una foto del puntero con una boleta del Frente de Todos. En 2019, Vera se había presentado como precandidato a intendente de Moreno con el sello kirchnerista.

El Nene tampoco retrocedió ante esto y lo cruzó con una amenaza sobre Glavinich, al que le cambió el apodo. "Travesti Te Ama, callate. Sino vas a cobrar de vuelta como en el hotel de San Nicolás. Mira que hay foto y si hay foto hay video", le avisó.

En este contexto, otra que se sumó a la polémica fue la diputada nacional Lilia Lemoine, con una advertencia al legislador provincial. “Ramón, dejá de dilapidar la carrera política de tu hija, tiene un futuro. Pensá en ella. LLA creció GRACIAS A LAS REDES y a JAVIER MILEI comandándolas. Pensalo”, escribió en X.

Mientras que el @GordoLeyes también apuntó de manera agresiva contra Vera: “¿Querés apostar, gordito? Tu única misión hasta el domingo era cerrar el orto y caminar derechito. Lamentablemente no te dio”, dijo. Y cerró: “Este gordo bola de mierda no tiene idea de lo que despertó”. (DIB)

Temas
Ver más

Elecciones 2025: 15 fuerzas, candidatos que buscan renovar y la BUP que debuta

Milei lanzó su spot final de campaña y pidió "terminar el cambio que empezamos"

Un concejal electo de La Libertad Avanza fue detenido por dispararle a su pareja

Santilli se distanció de los dichos de Karen Reichardt sobre los votantes K: "Fueron desafortunados"

La Justicia aceptó que se impriman nuevos afiches con la cara de Santilli

Elecciones 2025: el peso del conurbano y los números que mira Fuerza Patria

LLA esconde a Espert: "Para votar al colorado, marcás al pelado"

La asamblea de pilotos afectó a alrededor de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas

La Corte rechazó la apelación de FP y avaló el reemplazo de Santilli por Espert

Elecciones: cómo consultar dónde se vota y las claves de la Boleta Única de Papel

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ya está disponible para descargar la app Elecciones Legislativas 2025.

Ya está disponible la aplicación "Elecciones Legislativas 2025" para seguir los resultados desde el celular

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El aeropuerto internacional de Ezeiza. - Xinhua -

Septiembre marcó un récord histórico de pasajeros en el transporte aéreo argentino

Por  Agencia DIB