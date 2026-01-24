Finalmente, apareció el padrón para la interna en el PJ bonaerense, aunque la pelea sigue en la Justicia

Tras un intenso tironeo que elevó la tensión entre axelistas y camporistas , la Junta Electoral del PJ bonaerense publicó los padrones para la elección interna delo 15 de marzo, mientras surgen nuevos candidatos que complica la posibilidad de que se alcance una lista de unidad.

Tras las críticas por el manejo de los incendios forestales, el gobierno impulsa un aumento de las penas

La fecha prevista originalmente para que el padrón esté disponibles era el jueves, pero las desavenencias lo retrasaron hasta esta madrugada a las 1:20,luego de ser anunciado para las 22. E incluso cuando se presentó, las desavenencias no se resolvieron del todo.

L a última disputa giró en torno a afiliaciones de La Matanza , el distrito de la vicegobernadora Verónica Magario, una de las opciones del axelismo para la conducción, junto con el intendente Julio Alak, de La Plata. En el mismo distrito pisa fuerte el diputado Facundo Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner, el actual presidente, que impulsa a Federico Otermín.

Esa es la pulseada que no llegó a solucionarse: el padrón nuevo tiene el agregado de todas las afiliaciones actualizado al 30 de diciembre pasado para todos los distritos de la Provincia, excepto en el caso de La Matanza, donde quedó “sujeto a aprobación judicial” , indicaron a DIB fuentes partidarias.

Todo trabado

Durante los últimos días, la dinámica se repitió: uno y otro bando objetaron las presentaciones de afiliados de sus rivales, lo que hizo engorroso y lento el proceso de validación de los padrones, que estuvo a punto de naufragar en varias ocasiones.

En ese contexto, el jueves se dio un episodio curioso: circuló un padrón que a las horas se demostró que no era oficial. El camporismo, que controla la Junta Electoral, hizo una presentación ante justicia electoral en la cual advirtió que ese documento -un post digital que permitía consultar el estado de afiliación- era “totalmente falso”.

Una fecha clave

Aún considerando las desavenencias, la presentación del padrón implica un principio de acuerdo, muy parcial, entre camporistas y axelistas. En ambos sectores aseguran que quieren evitar la elección de marzo, porque es anticlimática -la sociedad está en otra sintonía- y cara.

Pero eso aún no se tradujo en un acuerdo para una lista de unidad, ni mucho menos. En el Movimiento Derecho al Futuro insisten en que el partido en la provincia debe ser comandado por alguien alineado con Kicillof, y en el camporismo, que aspira a colocar el candidato a sucederlo en la Gobernación en 2027, no quieren dar el brazo a torcer.

Una fecha clave es el 8 de febrero: ese día deberán presentarse las candidaturas.

Nuevas candidaturas

Mientras tanto, aparecieron ayer nuevos nombres en la pelea. El Movimiento Evita, sector que lidera Emilio Pérsico, dejó trascender que le estarían impidiendo presentar una lista propia por fuera de la disputa central entre el kicillofismo y el kirchnerismo duro.

El evitismo pretende competir con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Actualmente es la vicepresidenta segunda del partido.

Fernández se venía mostrando como una dirigente aliada al kirchnerismo, pero el cierre de listas para las elecciones nacionales de octubre dejó secuelas. La jefa comunal impulsó la reelección de Leonardo Grosso, pero Máximo Kirchner le cerró la puerta. Desde ese entonces, la relación quedó prácticamente rota.

En ese escenario desordenado, apareció otra alternativa: que el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, duramente enfrentado con el kirchnerismo, también sea de la partida.