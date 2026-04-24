Filtraron que EE.UU. podría dejar de apoyar a Gran Bretaña por Malvinas y hay revuelo: ¿qué se sabe hasta ahora?

La filtración de un documento interno del Pentágono en el que se detalla la posibilidad de que Estados Unidos le quite su apoyo a Gran Bretaña en la controversia por las Islas Malvinas como represalia por la falta de apoyo inglés a ese en el ataque a Irán generó revuelo en Londres y un cauto silencio del gobierno de Javier Milei.

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La noticia fue publicada por Reuters a las 2 am -hora argentina- de hoy y se basa en un correo del Departamento de Guerra de EEUU en el que se habla de una revisión del apoyo diplomático de Estados Unidos a las "posesiones imperiales" europeas , como las Malvinas, y que también podría afectar a los reclamos de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, hoy en poder de España.

El objetivo de Donald Trump sería castigar a la administración británica del primer ministro laborista Keir Starmer pero también a la española de Pedro Sánchez , dos líderes europeos apuntados por su par norteamericano por lo que él entiende que fue una falta de apoyo a la incursión estadounidense e israelí contra Irán.

La noticia generó una reacción inmediata en Gran Bretaña. “Las Islas Malvinas (Falklands) son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, y la autodeterminación reside en los isleño s”, tuiteó Yvette Cooper, la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores. Incluso el referente opositor Nigel Farage dijo que “Las Malvinas (Falklands) son y siempre serán británicas”.

En Argentina, la cancillería respondió la intervención británica ante la noticia que dio Reuters. “Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, escribió Quirno en su cuenta de X, donde habló de una “situación colonial” que persiste en las islas desde la ocupación británica de 1833.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2047774985171632343&partner=&hide_thread=false Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 24, 2026

La reacción en Estaos Unidos

En Estados Unidos pusieron paños fríos: básicamente, dijeron que los documentos que se conocieron son parte de un asesoramiento a Trump para ponerle en la mano todas las opciones de acción posibles, pero no quiere decir que el Presidente vaya a optar por seguir uno de ellos en particular.

“Nuestra posición sobre las islas sigue siendo de neutralidad constante ”, dijo una fuente del Departamento de Defensa al diario Clarín, según una nota firmada por la periodista Paula Lugones. Por su parte, la vocera del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, dijo que “el Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados ya no sean un tigre de papel y que, en cambio, hagan su parte”. Específicamente sobre las posibles alternativas que manejan, que podrían incluir el apoyo por Malvinas, la portavoz señaló: “ No tenemos más comentarios sobre deliberaciones internas al respecto ”.

El Presidente Javier Milei se mantuvo hasta ahora en silencio sobre el tema. Unas horas antes de conocida la noticia, en una entrevista en el canal de streaming Neura, había dicho que se están produciendo avances en el objetivo de lograr la soberanía argentina en las islas. Mencionó un apoyo de Chile.

Fuente: Agencia DIB.