Filoso cruce de Alonso a Patricia Bullrich: "qué le pasa, está nerviosa?

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le respondió con ironía a la senadora Patricia Bullrich, que lo llamó “no ministro” a raíz de un caso en el que un niño de 12 años sufrió un robo a manos de un delincuente liberado por la Justicia por un caso previo: “usted vivió del Estado toda su vida”, le reprochó el funcionario, que le recordó a la legisladora que por su doble paso por Seguridad nacional “debería saber que desde ese lugar no se dicta condena”.

“Que le pasa Patricia, está nerviosa?”, escribió Alonso en las redes en respuesta a la funcionaria. “Usted vivió del Estado toda su vida en distintos cargos públicos, entre ellos, dos veces como Ministra de Seguridad; por lo tanto, sabe bien que desde ese lugar no se dicta condena. De eso se ocupa la Justicia, porque así funciona una República”, dijo el ministro, en alusión a la crítica de la Senadora.

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En un extenso posteo, Alonso le recordó a Bullrich que “nosotros nos ocupamos de atrapar a quienes rompen la ley, contando en esta gestión con los niveles más altos de esclarecimiento de la historia porque tenemos un método de trabajo claro que da resultados”. Ella lo había cuestionado por el robo en La Plata a un niño de 12 años mientras iba al Colegio. “El inútil de Kicillof y su no ministro ven esto y no le genera nada”, había dicho.

“Este ´no ministro´ al que usted se refiere es el mismo que tuvo que prestarle patrulleros a su gestión para que pudieran intervenir en Rosario, porque no tenían ni cómo patrullar las calles. Es el mismo ´no ministro´ que está logrando bajar los homicidios, cuando se llenaron la boca hablando de baño de sangre y ustedes mismos se desmintieron al presentar y celebrar los números obtenidos con nuestro trabajo. Habla de "no hacer nada" cuando en sus gestiones la frontera siempre fue un colador: el año pasado se le escapó "Pequeño J" caminando y en 2019 Alberto Samid se le fugó en canoa hacia Paraguay. Tenga dignidad y deje de usar a las víctimas para su sucia campaña”, le contestó Alonso.

“¿Será que la imagen de Milei se desploma y salen en fila a intentar difamar a Kicillof para tapar sus propios fracasos?”, se preguntó el ministro bonaerense.

Fuente: Agencia DIB.