Ex jefe de campaña de José Luis Espert, sobre el vínculo con Fred Machado: "para qué lo vas a negar?

El escándalo por los vínculos entre José Luis Espert y Fred Machado que sacuden al Gobierno en medio de la campaña con miras a las elecciones del 26 de octubre sumó este viernes a un nuevo protagonista.

Se trata de quien fuera el jefe de la campaña del ahora candidato libertario para las elecciones presidenciales de 2019, que contó su versión sobre los vínculos entre el economista y el empresario que está detenido y está acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una organización vinculada al narcotráfico.

Nazareno Etchepare estuvo al frente de la campaña desde que Espert comenzó a recorrer el país pensando en pelear por la presidencia pero, según contó, se alejó unos meses después un desgaste en la relación con él.

"Él entra en marzo de 2019. Nosotros veníamos de una gira por Estados Unidos, donde habíamos recorrido importantes organismos como el FMI, Wilson Center, Bloomberg, el Departamento de Estado, para mostrar que había un dirigente [por Espert] que tenía capacidad potencial para encarar la transformación que todos esperábamos. Volvimos y José Luis me habló un par de días después y me dijo: ‘Me llamaron de una empresa muy importante, me quieren presentar a alguien que también es importante, ¿me acompañás?’. Le dije: ‘Bueno, vamos’", comenzó Etchepare su relato sobre el momento previo al primer contacto entre Espert y Machado.

El encuentro finalmente se concretó en el Hipódromo de San Isidro. "Ahí estaban dos empresarios de muy buena reputación, acompañados de Fred Machado, quien se presentó como un admirador de Espert, que lo seguía, lo veía por tele, que le interesaba apoyar la difusión de las ideas de la libertad. Ahí arrancó. Fue una charla breve. Le dijo: ‘Arranquemos promocionando tu libro en Viedma ’. Ahí está el famoso vuelo a Viedma y ahí quedaron en contacto", agregó en una entrevista con radio Rivadavia.

En ese viaje a Viedma, durante una escala en Bahía Blanca, Espert y Etchepare se tomaron la foto parados delante del avión que le puso a disposición Machado. Según consta en la Justicia, Espert viajó 35 veces en aviones de Machado.

"En ese avión no me consta que haya 35 viajes, sí había... Bueno, en ese famoso es en el que volaba Machado. No sé cómo se deben contar los vuelos: si por recorrido o por tramo. Yo participé de un par de viajes, pero cada viaje era relámpago, de tocar cuatro o cinco ciudades en un día o dos. Y no eran en ese avión. Ese avión nos llevó a Viedma, pero después nos facilitaron un avión mucho más chico", señaló Etchepare.

Etchepare intentó bajarle le tono

En la misma entrevista Etchepare intentó bajarle el tono a la polémica sobre el vínculo con Machado y puso el foco en los empresarios que le recomendaron a Espert que se reuna con él. "Si bien uno puede pecar de ingenuo o no tener la información suficiente, acá la cuestión es que hay dos personas de una reputación intachable [por los empresarios] que te dicen ‘che, fijate, este tipo [Machado] te quiere ayudar, dale bola’", señaló.

Y cuestionó la decisión de Espert de haber negado hasta ayer la participación de Machado en la campaña. "A mí me llamó la atención esta historia de negarlo, ¿para qué lo vas a negar si el tipo te dio una mano? Me llama la atención que tampoco hayan declarado ese aporte", precisó sobre los 200.000 dólares que le transfirieron al diputado desde una cuenta de una minera que es propiedad de Machado.

“Supongo que, como es lógico, esto lo debe haber tomado por sorpresa a José Luis, pero reaccionó de la manera equivocada, evidentemente. De última tendría que haber dicho ‘lo conocía, fui un boludo, qué voy a hacer’. Y de paso llamarlos a los dos que se lo presentaron y decirles ‘che, boludos, ustedes me sentaron con este’”, enfatizó.